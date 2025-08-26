209 שגרירים, דיפלומטים ובכירים לשעבר באיחוד האירופי פרסמו מכתב פומבי בו הם קוראים לנקיטת "פעולה דחופה נגד ישראל".

את המכתב יזמו בעקבות המלחמה ברצועת עזה והפעולות שמבצעת ישראל ביהודה ושומרון, שלטענתם מהוות הפרות של החוק הבינלאומי.

המכתב, שנשלח למקבלי ההחלטות באיחוד האירופי ובמדינות החברות בו, כולל תשע המלצות אופרטיביות לצעדים שניתן לנקוט נגד ישראל.

בין ההמלצות: השעיית רישיונות יצוא נשק לישראל, איסור סחר בסחורות ושירותים שמקורם ב"התנחלויות בלתי חוקיות", וכן מניעת שימוש במרכזי נתונים אירופיים למידע שמגיע ממקורות ממשלתיים או מסחריים ישראליים הקשורים לפעילות ישראלית ב"שטחים הכבושים", כלשון המכתב.

החותמים כוללים 110 שגרירים לשעבר, 25 מנכ"לים לשעבר, וכן שניים מהבכירים הבולטים בשירות הדיפלומטי של האיחוד האירופי: אלן לה רוי, שכיהן בעבר כמזכ"ל שירות החוץ האירופי, וקרלו טרויאן, מזכ"ל הנציבות האירופית לשעבר.

עוד נכתב במכתב כי "אם האיחוד האירופי לא ינקוט בפעולה קולקטיבית, על המדינות החברות לפעול בנפרד או בקבוצות קטנות יותר, כדי לתמוך בזכויות האדם ולקיים את החוק הבינלאומי".