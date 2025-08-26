משפחה שהותקפה על ידי ערבי שהשליך בקבוק תבערה בשכונת מעלה הזיתים בירושלים תובעת אותו על סך של 560 אלף שקלים.

לפי כתב התביעה, האירוע התרחש לפני למעלה משנה. התוקף וחבריו התקרבו לבית המשפחה כשהם מצוידים בבקבוק תבערה בוער, אותו השליך התוקף לעבר בית המשפחה היהודית. בקבוק התבערה הבוער נחת בחצר המשפחה, סמוך לחדר השינה של ההורים ושל הילדים, ששהו באותה עת בחדריהם.

כששמע אב המשפחה את רעש הפגיעה יצא לחצר ובנס הצליח לכבות את השריפה. הערבי וחבריו החלו להימלט מהמקום תוך שאחד מהם מצית חפץ נוסף ומשליך אותו לעבר בית נוסף של משפחה יהודית אחרת. בעקבות האירוע נותרו סימני שריפה מבקבוק התבערה על קירות בית המשפחה.

לפני כשנה הוגש נגד הערבי כתב אישום, בו יוחסו לו עבירות של פעולה בנשק למטרות טרור, מעשה טרור של הצתה וניסיון היזק בזדון ממניע גזעני. הוא נענש ב-18 חודשי מאסר בפועל, 10 חודשי מאסר על תנאי ותשלום פיצוי למשפחה על סך 4,000 שקלים.

המשפחה החליטה להגיש תביעה אזרחית נגררת נגד התוקף הערבי בה תוארו הנזקים מהם סבלה. "התובעים חוו תקיפה אנטישמית חמורה. הבקבוק פגע סוך לחלון חדר השינה של ההורים. אילו היה פוגע בחלון ומתלקח, האירוע היה נגמר בצורה טראגית הרבה יותר. מאז התקיפה חשים בני המשפחה פחד, לא משאירים את הילדים לבד בבית, הילדים מפחדים".

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו המייצג את המשפחה מסר: "מדובר בניסיון לרצוח משפחה רק כי הם יהודים, ממניע גזעני ולאומני. תופעת התקיפות האנטישמיות בישראל בכלל ובירושלים בפרט חייבת להיעצר. ידע כל מחבל וטרוריסט כי ישלם ביוקר על מעשי פגיעה ביהודים. נמשיך לפעול ולגבות מחירים כבדים מאותם מחבלים אסלאמיים, ובכך לתרום לביטחון האזרחים".