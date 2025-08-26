כוחות צה"ל מחטיבת בנימין, בשיתוף לוחמי יחידת דובדבן, מג"ב איו"ש ובהכוונת מודיעין פיקוד מרכז ושירות הביטחון הכללי, פשטו הבוקר (שלישי) על עסק חלפנות במרכז העיר רמאללה.

במהלך הפעילות, שהוגדרה מבצעית ונועדה לפגוע בזרימת כספי טרור לארגון חמאס, נעצרו חמישה מחבלים מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור. החשודים הועברו לחקירת כוחות הביטחון.

בנוסף, הוחרמו מאות אלפי שקלים שהוגדרו ככספי טרור והופללו ככאלה.

בצה"ל ציינו כי "פעולה זו היא חלק מרצף פעולות שמבצעים כוחות הביטחון במרחב יהודה ושומרון, במטרה לשבש את מערכי המימון של ארגוני הטרור ולפגוע ביכולתם לממן ולקדם פעילות נגד מדינת ישראל ואזרחיה".