עדן, בתגובתך למחאה נגד הופעתך מטעם המועצה האזורית מטה בנימין טענת שהמוחים מדברים בשם הדת, ושהם "רוצים להחרים אותי בגלל מי שאני".

אני מבקש להתייחס למחאה ולהעמיד דברים על דיוקם:

1. הבעת עמדה עקרונית אינה סותרת את האהבה כלפיך ואת ההערכה על מעשיך הטובים. אבל כלפי תופעות שליליות צריכה לבוא ביקורת, אוהבת ומכבדת, כי העולם אינו הפקר.

2. אף אחד לא מחרים אותך בגלל מי שאתה. אין טעם לקחת את זה למקום האישי ולקרוא לזה 'החרמה'. זה ממש לא העניין.

העניין הוא שבחרת להחצין את חייך עם גבר, ביצירה שלך וגם בראיונות רבים לתקשורת. בכך הפכת את זה למסר והצטרפת לקמפיין המושקע ביותר במדינת ישראל ואולי בעולם כולו - קמפיין הלהט"ב.

לקמפיין הזה יש מטרה ברורה: פירוק המשפחה. יכול להיות שעשית את זה בתמימות, מבלי להבין את משמעות הדברים, אבל זה לא באמת משנה. אתה כרגע פרזנטור של אג'נדה. אז זה כבר לא אישי, זה ערכי.

3. המאבק הערכי הזה הוא לא רק בשם הדת, הוא בשם המוסר הטבעי. לא צריך להיות אדם דתי כדי להבין שלהביא לעולם ילד יתום מאם זה עוול. שכריתת איברים בריאים (כחלק מתהליך שינוי מין) היא פשע. הפשע הזה חונה תחת דגל הגאווה שחתמת בו את דבריך.

רוב הציבור החילוני בישראל רוצה שילדיו יקימו משפחה ויעמידו צאצאים. קמפיין הלהט"ב שהצטרפת אליו משפיע על עוד ועוד בני נוער לבחון, להתנסות ולהתבלבל. ההתקוממות כנגד הקמפיין הזה היא מעשה בריא וטבעי.

4. אתה קורא למוחים "קומץ אנשים קיצוניים".

אגלה לך מי הם מובילי המחאה: בעיקר מילואימניקים שעשו במלחמה כמה סבבים ארוכים רחוק מהבית. הם לא רק שרים 'עם ישראל חי', הם לוקחים אחריות על קיום העם, תוך סיכון חייהם. והם מבינים שתנועת הלהט"ב היא חלק מתנועה פרוגרסיבית, ושפירוק המשפחה הוא אבן דרך בפירוק האומה, ח"ו.

חברים במחאה גם מטפלים, שרואים בקליניקה שלהם יום יום צעירים שהחליטו להתאמץ כדי לעבור שינוי ולהקים משפחה. אנחנו מצדיעים למתמודדים הגיבורים האלו, שלמרות הקושי האישי העצום הם לא נשברים.

חברו למחאה עוד מאות תושבי בנימין שלוקחים אחריות על העתיד של העם הזה, שמגלה בריאות נפשית מדהימה על אף המכבש הפרוגרסיבי שמופעל עליו יומם ולילה בתקשורת וברשתות החברתיות.

5. זו גם הסיבה שהמחאה מופנית כלפי המועצה שלנו, מועצה אזורית מטה בנימין, מועצה ערכית שפועלת ללא לאות למען יישוב הארץ. המועצה צריכה כמובן לשרת גם את תושביה החילונים, אבל זה לא מצדיק הזמנת זמר שמשתתף בקמפיין מטורלל שמטרתו לדרוס את הערכים שלנו - של כולנו, דתיים וחילונים. באירועי הדגל של המועצה אנחנו מצפים לראות זמרים שמתאימים לערכים הבסיסיים שתושבי בנימין חולקים.

6. הרבה אנשים טובים נוטים להתרחק ממחאות כדי לא לפגוע באף אדם ולא לסכן את האחדות. אבל אם האמת חשובה לנו, ואם אנחנו חפצים בתיקון העולם - עלינו לומר דברים כהווייתם, ללא בושה, בצורה מכובדת.

אתה שואל: "עשיתי משהו רע? פגעתי במישהו?" והתשובה המצערת היא: כן, אולי מבלי להתכוון, אבל יש בעולם טוב ורע, וההחצנה של אורחות חייך משפיעה על בני נוער רבים לרעה.

ושוב, כל זה לא סותר את האהבה כלפיך וההערכה על מעשיך הטובים.

הכותב הוא יזם ואיש שיווק, תושב המועצה האזורית מטה בנימין