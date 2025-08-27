ביום ג' אלול תרצ"ה (1935) הלך לעולמו הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, אחרי מאבק ממושך במחלה קשה.

90 שנה חלפו ותורתו הפכה לתנועה עצומה של ישיבות, הפרחת הארץ וחיבור עמוק לעם ישראל.

כמידי שנה, מאות רבנים, אישי ציבור, תלמידי ישיבות ואנשים מן השורה מתכנסים לקריאת תהילים ומשניות על קברו של הרב קוק זצ"ל ביום האזכרה.

במסגרת אירועי האזכרה יתקיים בשעה 15:45 יום עיון מיוחד "בבית הרב" ברחוב הרב קוק בירושלים בהשתתפות ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, סגן ראש העיר אריה קינג, הרב אורי שרקי והאלוף במיל' עוזי דיין בדו שיח, הרב יוחנן פריד, הרב חיים פוגל, הרב יצחק שילת, הרב יוסף צבי רימון, הרב אלישע אבינר והרב אברהם טייץ.

יום העיון יועבר בשידור חי בערוץ 7.