השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מגבה את מפקד תחנת חיפה שספג ביקורת בעקבות יוזמה של שוטר זוטר לאסור הנפת שלטי מחאה נגד הממשלה במהלך מצעד הגאווה בעיר.

"מפקד תחנת חיפה הוא אחד המפקדים הכי מוערכים במשטרה והעליהום נגדו מגעיל ומקומם. בכל אירוע הסתה מפקד תחנת חיפה דואג לשמור על החוק והסדר על מנת שלא יסיתו נגד חיילי צה"ל ולא יקראו להשמדת המדינה. הוא נוהג בנחישות, מקצועיות ותקיפות כפי שמצופה מכל שוטר", ציין בן גביר.

הוא הדגיש כי "ההחלטה של שוטר (זוטר) להגביל חופש ביטוי פוליטי במצעד הגאוה אינה במקומה (גם לשוטר זה לא אתן שיעשו שיימינג - אלה אותם שוטרים שהצילו אותנו ב 7.10) אבל מת"ח חיפה הוא מפקד מקצועי ומעולה. מדינת ישראל ומשטרת ישראל זוכה שהוא משרת אותה במדים, שכן הוא קצין נחוש ותקיף שמקדם חוק, סדר ומשילות".

בדיון בבג"ץ שנערך בעתירה נגד המהלך התברר כי שוטר זוטר במחוז חוף הפיץ מסמך הגבלות ביוזמתו האישית, מבלי לשוחח על כך עם מפקדיו, ללא סמכות וללא אישורים מתאימים.

מפקד המחוז הטיל את האחריות להנחייה על מש"ק הקהילה הגאה של משטרת חיפה. מפכ"ל המשטרה הנחה לבדוק את ההתנהלות בנוגע לאישור המצעד.

מהמשטרה נמסר: "התקיימו דיונים משותפים לאישור המצעד, בראשות מפקד המחוז, ניצב יחיאל בוהדנה, שהנחה את השוטרים והמפקדים לאורך המפגשים לפעול למימוש כל בקשה שתעלה מצד המארגנים ונציגי הקהילה בהתאם לחוק ואכן כך נעשה.

חרף האמור ובתום לב, הופץ מסמך שגוי בניגוד לתנאי הרשיון ובניגוד למדיניות מפקד המחוז והאישורים שגובשו יחד עם המארגנים ונציגי הקהילה. עפ"י הנחיית הממ"ז המסמך השגוי תוקן בהתאם. אנו נמשיך ונפעל בתיאום מלא עם קהילת הלהט"ב בכדי לאפשר להם את מימוש המחאה באופן מלא ולגיטימי עפ"י החוק. כל פרסום אחר חוטא לאמת", לשון תגובת המשטרה.