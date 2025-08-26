רשויות הבטחון באיחוד האמירויות הורו השבוע לארגוני הכשרות הפועלים במדינה לשלוח מאבטח צמוד עם כל משגיח כשרות המבקר במפעלי מזון.

ההחמרה בהנחיות הביטחוניות מגיעה על רקע התגברות החשש מפיגועי טרור נגד יהודים ומוסדות יהודיים.

ההנחיה החדשה מצטרפת לסדרת צעדים שננקטו בשבועות האחרונים בעקבות התרעות על כוונות איראן ושלוחיה לפגוע ביעדים יהודיים וישראליים במדינות המפרץ.

בעקבות ההנחיה החדשה, הודיע ארגון הכשרות לכל החברות המייצרות מוצרים בהשגחתו כי ייאלץ להוסיף 100 דולר ליום על כל ביקור השגחה, לכיסוי עלויות המאבטחים.

"הוראות הביטחון אינן בגדר המלצה אלא דרישה מחייבת של השלטונות המקומיים", מסר גורם באחת הכשרויות בישראל. "אנו מחויבים לפעול על פיהן, ולא נוכל לשלוח משגיחים למפעלים ללא ליווי ביטחוני כנדרש".

משגיח כשרות שפועל באמירויות מספר כי מאז רצח הרב צבי קוגן לפני כשנה חלה החמרה משמעותית באמצעי הביטחון, אך בשלושת השבועות האחרונים המצב מתוח במיוחד. הרשויות מבקשות מחברי הקהילה היהודית להמעיט בשהייה במקומות ציבוריים.