בכיר במפלגות החרדיות תקף היום (שלישי) את יו"ר ש"ס אריה דרעי בעקבות קידום המהלך בממשלה לטובת הנוסעים לאומן.

הבכיר אמר לכאן רשת ב' כי "להתגייס למען הטסים לאומן היא אחת מטעויותיו החמורות בתקופת מלחמה. אין בחורי ישיבות שטסים לאומן. מי שטס - הוא לא בחור ישיבה".

אתמול דווח כי בני ישיבה עריקים שינסו לטוס לאומן בראש השנה ייעצרו בנתב"ג על ידי רשות ההגירה, על אף ניסיונות ממשלתיים למנוע את המהלך. בימים האחרונים עלה כי בממשלה פעלו למימוש מתווה שימנע מעצר בני ישיבות עריקים המעוניינים לטוס, אולם גורמים משפטיים הבהירו כי מדובר במהלך שלא יצלח.

במקביל, יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה להרחיב את ההקלות כך שיכללו גם חסידי חב"ד הנוסעים לניו יורק בתקופת חגי תשרי, וכן חסידויות נוספות המבקשות לצאת ליעדים אחרים.

בפנייתו כתב גולדקנופף: "הדאגה האישית שלך והנכונות למצוא פתרון אינן מובנות מאליהן ומעוררות הוקרה רבה. אבקש בכל הכבוד להעלות בקשה נוספת שעלתה בפניות רבות שהגיעו ללשכתי: להרחיב את המתווה כך שיכלול גם את אלפי חסידי חב"ד הנוסעים מדי שנה לימי החגים להיות במחיצת רבם הרוחני, והן חסידויות נוספות שפנו גם הם בנושא".