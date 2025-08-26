מתחקיר ראשוני בנוגע לתקיפת מצלמת התצפית בבית החולים נאצר בחאן יונס עולה כי היה מדובר באיום ישיר על כוחות צה"ל.

על פי ממצאי התחקיר, כוחות חטיבת גולני שפעלו במרחב חאן יונס לאיתור והשמדת תשתיות טרור, זיהו מצלמה שהוצבה על ידי חמאס בבית החולים. המצלמה נחשדה ככזו שצפתה על פעילות הכוחות וכיוונה אליהם פעולות טרור. המסקנה התחזקה בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על שימוש צבאי שעשה חמאס בבית החולים לצורכי טרור.

בעקבות זאת, פעלו הכוחות להשמדת המצלמה. מהתחקיר עולה כי הפעולה בוצעה לשם הסרת איום ישיר.

הרמטכ"ל, אייל זמיר, קיבל את הממצאים הראשוניים והליקויים שהוצגו, והנחה להשלים את התחקיר המלא.

זמיר הדגיש כי "חמאס עושה שימוש ציני באופן שיטתי באתרים רגישים ותשתיות אזרחיות, כמו בתי החולים, ומבצע באמצעותם איסוף חזותי נרחב ומוסווה וכן הכוונת פעולות טרור כנגד כוחותינו".

עוד ציין הרמטכ"ל כי שישה מבין ההרוגים באירוע היו מחבלים, ואחד מהם השתתף בטבח בשבעה באוקטובר. לצד זאת, הוסיף: "צה"ל מצר על הפגיעה בבלתי מעורבים".

במסגרת התחקיר, הנחה הרמטכ"ל להעמיק את הבדיקה בשני תחומים: ראשית, בהליך האישורים בין המפקדות טרם התקיפה, הן ביחס לחימוש שאושר והן ביחס למועד הביצוע. שנית, בהחלטות שהתקבלו בשטח בזמן אמת.