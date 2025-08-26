עראיס דגים:

מצרכים:

לטחינה ירוקה:

1/2 צרור כוסברה

3 כפות טחינה גולמית

1 לימון סחוט

חצי כפית מלח

לעראיס:

1 פילה אמנון ללא עור

פלפל צהוב

עגבנייה

1/2 צרור כוסברה

מלח ופלפל

חצי כפית תבלין שווארמה (לא חובה)

כפית שמן זית

אופן ההכנה:

נטחן במעבד מזון את חצי צרור הכוסברה עם הטחינה והלימון מלח ומים עד קבלת מרקם רצוי.

נחתוך את הדג והפלפל והעגבנייה לקוביות קטנות, נקצוץ את את חצי צרור הכוסברה ונתבל.

נחתוך את הפיתות לרבעים ונמלא בתערובת הדג. נצרוב על מחבת חמה דקה מכל צד.

נגיש לצד הטחינה הירוקה.

בתאבון!