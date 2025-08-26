בעיר האדיטש שבצפון-מזרח אוקראינה נחנך בימים האחרונים גשר כהנים היסטורי במעמד הרב יהודה קפלון, חסיד חב"ד ממיאמי והשגריר המיועד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לניטור ומאבק באנטישמיות.

הגשר, שעלות הקמתו עלתה על מיליון דולרים, נבנה בבית העלמין בעיר כדי לאפשר לכהנים - שאסור להם על פי ההלכה להיטמא למתים - לעבור מעל הקברים בדרכם לציונו של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי, מחבר ספר התניא ומייסד חסידות חב"ד שנפטר לפני 213 שנים.

גשר כהנים קודם שהיה במקום חרב בתקופות הקומוניזם והנאצים, ומאז לא התאפשר לכהנים להתפלל בציון.

מדובר בגשר הגדול מסוגו באוקראינה, שאורכו כ-200 מטרים, בנוי ב-37 מקטעים ובו 178 מדרגות. הוא עשוי פלדת קורטן המגנה מפני חלודה, וכולל מערכת חימום תת-רצפתית ייחודית להפשרת שלגים. לצורך הקמתו נדרשו 20 משאיות שהובילו את חלקיו למסע של 18 אלף קילומטרים.

קפלון, שמינויו טרם אושר רשמית על ידי הסנאט אך זכה לברכות ראש הממשלה נתניהו ובכירים בישראל, כובד להיות הכהן הראשון שחצה את הגשר החדש. עד כה נאלצו כהנים להתפלל ממרפסת מרוחקת במתחם האירוח. ב

בטקס אמר קפלון: "אני מתרגש לראות את פריחת היהדות באוקראינה, למרות המלחמה הקשה, ואת התמיכה לה זוכים שלוחי חב"ד ויהודי המדינה מהשלטון המרכזי והעירוני".

הרב שניאור זלמן דייטש, שליח חב"ד ורב האזור, אמר: "זה רגע נדיר, קדוש ומיוחד, שמשך שנים כה רבות יהודים חיכו לו. הגשר הזה איננו רק ברזל - זהו גשר של קדושה, טהרה וחיבור בין עולמות".

ראש העיר האדיטש ולדימיר ניסטורנקו בירך על האירוע והודיע כי העירייה תקצה מיליוני גריוונה לשדרוג כביש הגישה למתחם. פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה מסרה: "שמחנו שהשגריר המיועד ראה בעיניו את פריחת הקהילה ואת חופש הדת ואת העזרה הרבה מצד השלטונות".