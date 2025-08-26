סגן אלוף א', מפקד גדוד רם, פיקד במהלך הבוקר (שלישי) על פשיטה שבוצעה בעסק חלפנות ברמאללה ובמסגרתה סוכלה העברת מאות אלפי שקלים של כספי טרור לחמאס ונעצרו חמישה מחבלים.

בשיחה עם ערוץ 7 הוא מסכם את הפעילות המשמעותית. "זו פעולה שנעשתה בלב רמאללה באור יום לאחר הכנות קפדניות ומשמעותיות ומתוך שיתוף פעולה יפה בין גדודים ויחידות. זה מבצע לגדיעת העברת כספי חמאס באזור. ממה שראיתי בעיני המשימה הצליחה. במהלך הפעולה עצרנו מספר לא מבוטל של מעורבים בטרור והחרמנו כספים, ציוד ואמצעי מודיעין".

לדבריו, יש תחושה ממשית של שינוי ביהודה ושומרון, בכל ההיבט הביטחוני. "אני חושב שחופש הפעולה שלנו באזור הולך וגדל - ודאי ביחס למה שאני מכיר מהעבר. אנחנו נמצאים במקום שונה ויכולים לצאת למבצעים בכל מקום, בכל זמן וזה בהחלט מוכיח את עצמו ונמשיך בכך".

מבחינת סא"ל א' הפיקוד על גדוד רם בפרט ועל גדוד לוחם במהלך מלחמה בכלל - מהווה הגשמת חלום. "זו מטרת חיי וזכות שלא רבים זוכים לה. אני לגמרי מתייחס ביראת כבוד לתפקיד הזה ולמקום הזה של לפקד על גדוד לוחם בצה"ל בזמן מלחמה - אחת הקשות שמדינת ישראל חוותה. זה שיא ההישגים האישיים שלי.

מדובר בגדוד שגדלתי בו ועשיתי בו את רוב תפקידי הקצונה - מדרג מ"מ ועד למג"ד. אני מחובר אליו ומאוד רציתי לפקד עליו. זה גדוד חזק, משימתי, התקפי ויצירתי מאוד, בזכות האנשים שלו. זו בהחלט סגירת מעגל מבחינתי".

סא"ל א' צילום: דובר צה"ל

הוא לחם בבסיס הטירונים בזיקים בשבעה באוקטובר והוא מעיד שהלחימה באותו יום עיצבה חלק מדמותו הפיקודית. "בשבעה באוקטובר הייתי סמג"ד בבא"ח זיקים שנפגע כחלק מהתקפת חמאס על העוטף. הגעתי יחד עם עוד מספר קצינים בשעות הבוקר להילחם ולחמנו שם. ראיתי שם לנגד עיני את התגשמות הציווי של המפקדים שעומדים בראש. הם חתרו למגע, רצו קדימה, הגנו על הטירונים שהיו בבסיס, כולל אבידות קשות וזה מה שילך איתי לאורך כל חיי. הבנתי מה גורם למפקד לקחת את עצמו ולרוץ קדימה למרות שיכול להיות שהוא ישלם על זה בחייו.

אחת הסיבות שבחרתי ורציתי להיות מג"ד היא כדי שאני אוכל להשפיע על אנשים להמשיך לעשות את מה שעשו שם המפקדים באותו יום קשה", הוא מסכם.