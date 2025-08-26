ראש ממשלת בלגיה, ברט דה וובר, המבקר בימים אלה בגרמניה, הביע תמיכה מפתיעה בעמדת ישראל במסיבת עיתונאים משותפת עם הקנצלר פרידריך מרץ.

"חמאס חייב להיעלם לחלוטין", אמר דה וובר והדגיש כי הקמת מדינה פלסטינית אפשרית רק "בתנאים מגבילים מחמירים", הכוללים רשות פלסטינית אמינה, הסכמה על גבולות, וערבויות ביטחוניות לישראל.

לדבריו, "הכרה ללא ערבויות כאלה תהיה חסרת טעם ואף עלולה להזיק". דה וובר ציין כי ההכרעה הרשמית בנושא תתקבל בקרוב על ידי הקואליציה שבראשותו.

במהלך ביקורו, חתם ראש ממשלת בלגיה בספר האורחים של אנדרטת השואה בברלין והשאיר מסר אישי ומרגש: "בשם ממשלת בלגיה וכל האנשים והקהילות החיים יחד בשלום בבלגיה, אני מביע את תנחומיי העמוקים ביותר על קורבנות השואה. נזכור את כל הקורבנות. אני עומד כאן בענווה במקום ההנצחה הזה. לקהילה היהודית תמיד יהיה בית באירופה".

יו"ר איגוד הארגונים היהודיים באירופה (EJA) הרב מנחם מרגולין וחבר הפרלמנט הבלגי מיכאל פרייליך בירכו על דברי ראש הממשלה. "אנחנו מעריכים את מנהיגותו של ראש ממשלת בלגיה בנושא ישראל, כאשר בעקביות הוא דורש ערבויות ביטחוניות ודרך מציאותית לשלום. קולו נושא משקל מוסרי באירופה, ואנו מוקירים זאת עמוקות".

עוד ציינו כי "בעת שבה האנטישמיות שבה ומתפשטת ברחבי אירופה, ההצהרה הברורה והנחושה שלו כי לקהילה היהודית תמיד יהיה בית כאן - היא בעלת חשיבות עמוקה. מנהיגות כזו מכבדת את זכר ששת המיליונים ומחזקת את תחושת הביטחון והשייכות של היהודים בבלגיה וברחבי היבשת".