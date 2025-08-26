נאום נתניהו באירוע מועצת בנימין ערוץ 7

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (שלישי) דברים באירוע מיוחד של מועצת בנימין והתייחס למלחמה בעזה.

"גבורת הלוחמים והלוחמות, הקרבה, הנתינה והמחיר המחיר גדול והגבורה שגילו הבנים עילאית. הרוח נבחנת במלחמת התקומה שבה אנחנו מביסים את אויבנו. אני בא מישיבת הקבינט ויכול רק לומר - זה התחיל בעזה וייגמר בעזה. אנחנו נביס את אויבנו ונחזיר את חטופינו", דברי נתניהו.

ראש הממשלה סיפר על הקשר העמוק שלו להתיישבות. "לפני מספר ימים ביקרתי בעפרה. הוזמנתי לאחר 25 שנה לראות את העץ שנטעתי אז. באתי וראיתי את העץ. היה שם ארז ענק שפרץ לשחקים. זה מה שקרה עם היישובים. אני רוצה לברך את השרות והשרים, הח"כים שהאמינו בחזון. עפרה גדלה מאוד וכך כל היישובים".

"הבטחתי לפני 25 שנים שנעמיק שורשים. אנחנו מונעים הקמה של מדינת ישראל, אמרתי שנאחז בחלקי ארצנו ואנחנו עושים את זה", אמר נתניהו.

הוא פנה לראש המועצה ישראל גנץ והגיב לדבריו לגבי הצורך בהחלת ריבונות. "אתם כבר לא בנים חורגים ומרגישים את זה. שמעתי אותך גנץ (מדבר על הריבונות). עמדנו במהלך השנים בפני לחצים רבים ולא פשוטים ועתיד מזהיר לפנינו".