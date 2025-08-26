איילת גולדין, אחותו של סגן הדר גולדין שגופתו מוחזקת בעזה, השתתפה באירוע המחאה המרכזי שערכו הערב (שלישי) משפחות חטופים.

"אתמול ראינו את חמאס חוטף חייל שיריון, את נמרוד שרץ אל התופת להציל את המדינה. החמאס חוטף אותו וצוהל: 'הדר גולדין'. למה החמאסניקים צועקים את שמו של אחי? כי הוא סמל עבורם להכרעת ישראל, לניצחון הרוע", פתחה גולדין.

היא הוסיפה "הדר, שהפך לסמל הנלחמים, לסמל ההפקרה, הוא יהיה סמל של השבה ותיקון. אם היינו מחזירים אותו, נלחמים בהפקרה, נלחמים שחטופים הם לא נכס שניתן להחזיק בו, כמה חיים היו נחסכים. הסיפור הזה הוא לא הסיפור של הדר, הוא סיפור לאומי. השבת חלל לקבר ישראל. עניין לאומי, פידיון שבוי. לכן חייבים להילחם עליהם ולא להפקיר אותם".

לדבריה "זו זכות להילחם על חיילים, אזרחים, נשים וטף שנחטפו מביתם. זו זכות ואחריות. מי שכאן נוהג באחריות ובמנהיגות. באנו לכאן כי אבד האמון, הפכנו למדינה מפקירה. זו לא הפגנה, זו זעקה.

אנחנו נלחמים על עצמאותנו. על זהותנו. אנחנו קוראים להנהגה להפסיק לפעול בשם אינטרסים. זו זעקה, זו קריאת תמיכה להנהגה לשוב לערכים. אני מצפה לקריאה מהדהדת מקיר לקיר: עוצרים הכל עד שהחטופים כאן", סיכמה.

אופיר ברסלבסקי צילום: אוריאל אבן ספיר

אופיר ברסלבסקי, אביו של רום ברסלבסקי, אמר באירוע: "אני רואה פה תמונה שלו גוסס, אין איך לתאר את זה אחרת, זוועות של שואה. מאז עבר חודש, ולא עושים כלום. אני אגיד לכם את האמת, אתם נותנים כוח אדיר, ואני לא רוצה לקבל את הילד שלי בשקית! אני מדבר עם כולם, אני לא רוצה לקבל אותו בשקית כמו 41 שהיו לפניו ועוד אלה שיהיו אחריו. זה קרה במשמרת של ראש הממשלה, שנתיים אנחנו מחכים, חודש אנחנו רואים אותו גוסס, וכלום לא נעשה. זה כאילו משהו שעושים בכוונה, אני כבר לא מאמין יותר לאף אחד".