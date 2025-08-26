מאות יהודים בארץ ובעולם נהנים מזה שנים מתשובות תורניות מעמיקות, הנשלחות אליהם באימייל תחת השם "אורחותיך למדני".

זהותו של המחבר נותרה עלומה - אך כעת, מתרבות העדויות המצביעות לכאורה על הרב פנחס טולדיאנו, אב בית הדין של לונדון, כמי שעומד מאחורי הדמות המסתורית.

העיתונאי דביר עמר טוען בטורו ב'שביעי טוען כי בפתח ספרי "אורחותיך למדני" מופיעות הסכמות מהרב עובדיה יוסף ומהרב מרדכי אליהו. מתברר כי אלו הן הסכמות זהות (בשינויים קלים בלבד) להסכמות שניתנו לספרים קודמים של הרב טולדיאנו, "מקור הברכה" ו"חיי עולם", שיצאו לאור בשמו המלא.

עורך כתבי הרב מרדכי אליהו סיפר: "עשיתי חיפוש בכל ההסכמות של הגאון הרב מרדכי אליהו דרך הקבצים שיש לי - זוהי ההסכמה היחידה שזהה להסכמה שמופיעה בכל תחילת כרך של האורחותיך".

הרב יואל קטן מישיבת שעלבים, הוסיף: "אני לא בטוח במאה אחוז אבל ב-99 אחוזים. יש יהודי תלמיד חכם חשוב שפתאום נעלם מהאופק ואיננו, והנה, יש תלמיד חכם חשוב שפתאום צץ בתור אורחותיך למדני, כאשר הפרטים הביוגרפיים דומים - שניהם ספרדים, למדו אצל הרב עובדיה יוסף וגרים בלונדון, אז 1+1=2".

לדבריו, גם הסגנון כתיבה תואם: "מדובר על רב חשוב מאוד ותלמיד חכם גדול שהוא טיפה לא קונבנציונלי וקצת מודרני. היה סביב הרב טולדיאנו סיפור באנגליה - החרדים רצו 'לבלוע' אותו כי הסביר בתשובה ארוכה למה מותר לפנות בית קברות".

גורמים שונים ציינו כי לאורך השנים עלו טענות רבות כי "אורחותיך למדני" הוא הרב טולדיאנו, אך מעולם לא פורסמה הכחשה בשמו. עוד נזכר כי כבר לפני שמונה שנים נשלחה אליו שאלה ישירה בעניין - ולא נתקבלה כל תגובה.

אנשים שעסקו בחקירה לאחרונה פנו לבתו של הרב טולדיאנו, רופאה בישראל, והשיבה בכנות שאין לה מושג בעניין. גם אחיינו, הרב ברוך גיגי, ראש ישיבת הר עציון, אמר שאינו יודע דבר ומתקשה להאמין שמדובר בדודו.

כדי לבחון קשר אפשרי נוסף, הוצג לרב גיגי עמוד ההקדשה שבתחילת ספרי "אורחותיך למדני", המוקדש "לעילוי נשמת אדווארד בן בראל (נפטר י"א אדר תש"ס) ורחל בת חביבה (נפטרה כ"ב שבט תש"ס)", בניסיון להבין האם מדובר בקרובי משפחתו. הרב גיגי לא הכיר את השמות המדוברים.

לטענת חוקרי הנושא, האישים המוזכרים בהקדשה, כמו גם הרב טולדיאנו וכמה דורות שקדמו לו, לא היו אזרחי ישראל - אף כי הרב התגורר בארץ במשך תקופה - דבר שיכול לחזק את ההשערה. הם מציינים גם ירידה בקצב התשובות של "אורחותיך" בשנים האחרונות, תופעה התואמת את גילו של הרב טולדיאנו, המוערך כיום ב-90.

לצד זאת, עתניאל מאלי מישיבת מרכז הרב טוען כי הרב טולדיאנו עצמו מצטט רבות את "אורחותיך למדני" ומביא את דבריו כראיות, כאשר נמצאה רק מחלוקת אחת ביניהם. לדבריו, בספרים מוזכרים תכופות גם חיבוריו של הרב טולדיאנו - "מקור הברכה", "ברית שלום", ו"תורת הגט" - ברוב המקרים כתימוכין לדעת המחבר. בנוסף, מציין מאלי כי גם שו"ת "שאלו לברוך" של הרב ברוך אברהם טולדיאנו ממקנס, שהודר על ידי בנו הרב פנחס טולדיאנו, מוזכר בספרי "אורחותיך", כאשר מצוין במפורש שנערך בידי בנו של המחבר.

