ערוצי התקשורת של ארגון הרצחני חמאס דיווחו על סדרה של "הפרות חסרות תקדים" שבוצעו בימים ראשון ושני השבוע על ידי "קבוצות של מתנחלים".

על פי ערוצי חמאס, פעילות זו, המתקיימת בתחילת חודש אלול, מהווה "הסלמה מסוכנת המאיימת על הסטטוס ההיסטורי והדתי של האתר הקדוש (מסגד אל-אקצה)".

עוד נמסר כי ההפרות כללו כניסה של מתנחלים לרחבת מסגד אל-אקצה וביצוע פעולות התגרות תחת אבטחה כבדה של כוחות הביטחון הישראליים, שסיפקו להם הגנה מלאה במהלך "הפריצה" והשהייה במקום.

לדבריהם, במהלך השהייה בהר הבית, "המתנחלים קיימו טקסים מתגרים רבים, שכללו תקיעה בשופר, ריקוד, שירה והשתטחות בתוך רחבת המסגד".

ערוצי חמאס הגדירו את הפעולות הללו כ"הפרה בוטה של קדושת מסגד אל-אקצה וקדושת המקומות הדתיים האיסלאמיים".