יובל, אלמנתו של ישי אורבך ז"ל שנפל בקרב בעזה, פרסמה דברים אישיים בקבוצת הזיכרון שהוקמה עבורו.

דבריה נכתבו במלאת שבעה חודשים לנישואיהם ושלושה וחצי חודשים לנפילתו.

"היום לפני שבעה חודשים אני וישי עמדנו תחת החופה ונשמתנו נהייתה אחת. היום לפני שבעה חודשים כרתנו ברית בינינו ובינינו לבין הקב"ה. היום לפני שבעה חודשים הקמנו בית קדוש, מואר, בית של תורה, בית שעושה נחת רוח לקב"ה ובית שיפיץ אור, שמחה, אהבה וגבורה בעם ישראל", כתבה.

לדבריה, "לפני כשלושה וחצי חודשים ישי נהרג כשהיינו נשואים כשלושה וחצי חודשים. כלומר, מעתה והלאה אני אלמנתו של ישי יותר זמן משהייתי אשתו. ואני אגיד את האמת, אני שונאת את התואר הזה של אלמנה וכל כך אהבתי את התואר הזה של אשתו של ישי".

היא סיפרה על הרגעים הקטנים של הזוגיות הקצרה. "ישי תמיד היה מברך בשקט אך מספיק חזק כדי שאשמע 'הרחמן הוא יברך אותי ואת אשתי' בברכת המזון ומביט בי בשמחה אדירה בציון המילה 'אשתי'. זכיתי להתפלל עליו בהדלקת הנרות, זכיתי שכשהוא חוזר הביתה, הוא חוזר אליי. זכיתי לגהץ לו את חולצות השבת ולכבס לו את הבגדים. זכיתי לבשל לו אוכל בבית שלנו, בכלים שלנו. וזכינו להכניס שבת בנחת, לשתות קפה, לשבת ולדבר ואז לרוץ לתפילה. זכינו".

בהמשך כתבה על הכאב והחוסר מאז נפילתו. "עכשיו אני פה, שלושה וחצי חודשים שבהם אני לא מוסיפה בברכת המזון 'הרחמן הוא יברך אותי ואת בעלי', ובהדלקת נרות אני נחנקת ב'תחונן אותי ואת אישי'. כל השנים מאז שהתחלנו לצאת הייתי מברכת 'וזכני לגדל יחד עם ישי בנים ובני בנים', ופתאום אני פשוט בוכה ומילה לא יוצאת מפי".

אורבך תיארה את תחושת ההקבלה הכואבת בין אירועי חייה. "בשלושת החודשים האלה חוויתי הכל בהקבלה הזויה, כל הזמן התבלבלתי בין האירועים - החתונה והלוויה, המזמור לתודה והשבע ברכות, מעבר הדירה כחודש לאחר החתונה ופירוק הבית כחודש לאחר הלוויה. עוד לא התרגלתי לתואר של אישה נשואה וכבר קיבלתי את תואר האלמנה".

על בחירתה לפרסם תמונה מהחתונה לאחר היוודע דבר נפילתו סיפרה "בערב שבו הודיעו לי שישי נהרג נאלצתי לבחור תמונה שאותה יפרסמו. בחרתי תמונה מהחתונה ואז אמא שלי שאלה אותי אם זה כדאי, אחרת האירועים מתערבבים והתמונה תהפוך מתמונה של שמחה אדירה לתמונה שנושאת איתה המון כאב וגעגוע. בהחלט יש אמת בדבריה, אבל החלטתי שדווקא חובה להשתמש בתמונה מהחתונה. אלו הם שני הימים הכי קדושים שלו - החתונה והיום שבו הוא הפך להרוג מלכות ונבחר לשבת לצידו של ריבונו של עולם".

את דבריה חתמה במשפט אישי על שליחות משותפת. "אני הנשמה שלנו בעולם הזה ואתה הנשמה שלנו בעולם הבא. כל אחד עושה את חלקו בשליחות שלנו".