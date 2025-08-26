לכבוד ראש חודש אלול, ייצא לאור האלבום החדש "Sources 2" של ניב כליל החורש - אלבום שני בסדרת אלבומים המבוססים על ניגונים חסידיים בעיבוד אלקטרוני מקפיץ ועדכני.

מדובר בהמשך ישיר לאלבום הראשון שיצא לפני כשמונה חודשים וזכה לתגובות חמות מהארץ ומהעולם.

הפרויקט המוזיקלי נולד מתוך אהבה עמוקה לעולם הניגון החסידי, ולצורך לחבר אותו עם סאונד עכשווי. כליל החורש מסביר לערוץ 7 כי מטרת האלבום היא להנגיש את הניגונים העתיקים לקהלים חדשים, "להביא את הניגונים האלה לקדמת הבמה, לתת להם נופך חדש, לחבר ישן עם חדש".

במקביל להקלטות, כליל החורש שירת קרוב לשנתיים במילואים בגזרות שונות - בצפון, בעזה, בלבנון ובסוריה. הוא מספר כי למרות הקשיים, השירות דווקא דחף אותו לפעולה: "המלחמה היא סוג של מנוע, מנוע ליצירתיות ועשייה וחשק לעשות דברים בעלי משמעות".

ההקלטות התקיימו במקטעים קצרים - באפטרים שבין ימי שירות - בשיתוף המפיק המוזיקלי טל פלד. לדבריו, "הייתי נוסע להקליט עם טל, לוקח כמה בירות ומשהו לעל האש, כדי שהאלבום יווצר מתוך התוועדות ודיבוק חברים, ולא רק הקלטה טכנית".

לאחר תקופת הופסקה בשל המילואים, ישוב כליל החורש להופיע עם יציאת האלבום, בפסטיבלים ואירועים ברחבי הארץ. לדבריו, "בימים של פילוג בחברה הישראלית, אין טובה יותר מהמוזיקה ליצור חיבורים ושפת על משותפת".