הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, קיים מסע חיזוק בקהילות היהודיות באוקראינה, במסגרת ביקור רשמי במדינה שערך לצד שר הדתות מיכאל מלכיאלי.

המסע נפתח בעיר אומן, שם ביקרה המשלחת בציונו של רבי נחמן מברסלב ובמוסדות של רב העיר, הרב יעקב ג'אן. במהלך הביקור מסר הרב הראשי שיעור ממושך בישיבתו של הרב ג'אן.

מדובר בביקור היסטורי, שכן זוהי הפעם הראשונה שרב ראשי לישראל מבקר בציון הקדוש באומן. בהמשך הגיעו חברי המשלחת למחוז דנייפר, שבו פועלת הקהילה היהודית הגדולה ביותר באוקראינה. הרב הראשי והשר מלכיאלי נועדו עם מושל המחוז לקידום ענייני הקהילה היהודית. "כמו העם היהודי, גם העם האוקראיני ידע להפוך את המשבר הגדול שלו לצמיחה", אמר הרב בר במהלך הפגישה.

בהמשך סיירו חברי המשלחת במרכז מנורה שבדנייפר, שבראשו עומד הרב שמואל קמינסקי. מדובר במרכז קהילתי גדול הכולל בית כנסת, בית חב"ד מהגדולים בעולם, מוסדות חינוך, בית אבות, מקוואות, מוזיאון, מרכז רפואי ואולם שמחות.

המשלחת נשארה לשבות בדנייפר, כשהאירוח, התפילות והשיעורים נוהלו על ידי מנהל הקהילה, הרב זעליג ברז. במוצאי שבת השתתפה הקהילה באירוע כתיבת אות בספר תורה, בו כובד הרב הראשי.