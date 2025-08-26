עשרות נשים ואימהות ללוחמים הגיעו היום (שלישי) למשמרת מחאה מול ביתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, בדרישה להטיל מצור מלא על רצועת עזה ולהימנע מכל עסקה חלקית לשחרור חטופים.

חנה גיאת, אשת לוחם ואם לשני לוחמים, אמרה "אני נשואה ללוחם, אימא לשני לוחמים וקוראת לשר הביטחון להיפגש איתנו. נפגשנו בשבוע שעבר עם אורית סטרוק שהביאה את הדברים שאמרנו לחברי הקבינט. היה חשוב לנו לומר שאנחנו דורשות שדברים יעשו הפעם אחרת. הגשנו מכתב שעליו חתמו תוך זמן קצר חמש מאות אימהות ונשות מילואים של מעל אלף חמש מאות לוחמים, והעברנו דרכה את הדרישה לקבינט לעשות הפעם דברים אחרת. יש להם את הסמכות ויש להם את האחריות. אני כאן, כדי לקרוא להם לעשות את הדבר הנכון".

מוריה הלמן, מנשות פורום הצופות ואשת לוחם מילואים, הוסיפה "הבעלים שלנו יצאו למילואים בשביעי באוקטובר ואנחנו מאחוריהם נותנות גב. נמשיך לתת גב תמיד, נמשיך לשלוח אותם למשימה כי אנחנו מאמינות במטרות, בעם ישראל ובמדינת ישראל. אבל אנחנו דורשות שהפעם זו הפעם האחרונה. דורשות לדעת שהמחירים המאוד כבדים שאנחנו משלמים כמשפחות מגויסות לא שקופים בעיני הקבינט, בעיני שר הביטחון וראש הממשלה. הפעם הם חייבים להכריע. לסיים עם הגיהנום שהבטיחו להטיל על עזה. להטיל מצור, לסגור את צינור המים, להוציא אוכלוסייה ורק אחר כך להכניס את הגיבורים שלנו שיודעים ורוצים לעשות את העבודה.

הלוחמים שלנו מתחננים שנדבר בשבילם, שנצעק עבורם - 'אנחנו רוצים לנצח ולא נותנים לנו, קושרים לנו את הידיים'. אנחנו פה כדי לדרוש את המצור ההכרחי והמוסרי הזה ולא לסכן לוחמים, ולא לעצור - לא לעסקאות חלקיות שיסכנו חטופים שישארו במנהרות, לא להפסקות אש שיסכנו לוחמים בלי יכולת להרתיע ולהגן על עצמם, ולא לפני הכרעת חמאס והחזרת הביטחון לעוטף, לצפון, לדרום, למרכז וליו"ש. כולנו גבול אחד ומדינה אחת. תעשו הכל כדי שהאויב ישלם את המחיר - עד שהעזתים יצאו מהחורים עם החטופים האהובים ויתחננו למסור לנו אותם. מצור ולא לעצור", הדגישה.

סימה חסון, מצעדת האימהות ואם לשני לוחמים, ציינה "אנחנו כבר שנתיים מדשדשים. אני מדברת כל יום עם לוחמים שנמצאים בעזה. והם אומרים לי: סימה, רק שייתנו לנו את האוקיי. רק שייתנו לנו את האוקיי, אנחנו באנו לכאן כדי להילחם. עכשיו, אני קוראת פה גם לשר הביטחון, גם לראש הממשלה וגם לרמטכ"ל. אתה שוכח שהצבא שלך זה הצבא שלנו. אנחנו האימהות של הלוחמים האלה שנלחמים בעזה. הם גיבורים. תנו להם להילחם. צריך לעשות מצור. רק בדרך הזאת, להטיל מצור. טבעת חנק הומניטרית, רק זה מה שיכופף אותם, יוריד אותם על הברכיים את החולדות של חמאס. ורק ככה יתאפשר לנו לנצח. ואל תסכנו את הלוחמים שלנו. יש דרך - מצור ואל תעצור".

צביקה מור, אביו של איתן מור וחבר פורום תקווה, סיכם: "מה שיאיים על חמאס זה שתסגור להם את המים. לחמאס יש מאגרי מזון לשנתיים, אבל אין להם מאגרי מים וכולם יודעים את זה. מסתבר שהמלחמה באיראן כמעט ולא הייתה אתגר עבור מדינת ישראל. ברוך השם חיל אוויר חזק, מוסד, גופי מודיעין, עוד יחידות, אבל את הדברים הפשוטים של מלחמה במזרח התיכון מדינת ישראל עוד לא יודעת לעשות. אתה, השר ישראל כץ, עוד לא יודע לעשות. להטיל מצור מלא על האויב, אתה לא יודע לעשות. לסגור את ברז המים, אתה לא יודע לעשות".