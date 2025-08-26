מעמד מרגש התקיים השבוע בבית המדרש "בית יוכבד" בבאר שבע, עם סיומה של ישיבת "בין הזמנים", בראשות הרב גדי רווח - רבה הראשי של מצפה רמון.

הישיבה התקיימה ביוזמת סגן ראש העיר שמעון טובול, כחלק מפרויקט "איחוד בני התורה" בעיר. מטרת המיזם היא להעניק מסגרת תורנית לבחורי ישיבה גם בימי החופשה ולחזק את חיי התורה בעיר באר שבע.

למעמד הסיום הגיע הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו, שביחד עם הרב רווח בירך את הבחורים וחיזק את דבקותם בלימוד התורה גם בתקופות פחות שגרתיות.

במהלך המעמד אמר טובול, "זכינו, תחת ההנהגה האצילית של מורנו הרב גדי רווח, להושיב את בחורי ישראל אל ספסלי בית המדרש גם בזמני חופשה - ולהצילם משוטטות ברחובות. זה לא דבר מובן מאליו. זוהי שליחות! זו תרומה של ממש לשמירה על חיילי צה"ל הקדושים, שלוחמים ומוסרים נפשם. לימוד התורה הוא ההגנה הרוחנית על עם ישראל - וזה המעט שאנו יכולים לעשות כדי לעמוד לצידם".