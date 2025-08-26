הסרט "אחרי ספירת הקולות" של היוצר אמנון הלברסברג, העוסק במנכ"ל ארגון בצלמו שי גליק, זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בתחרות הישראלית בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים 2025. הזכייה הוכרזה בטקס שנערך בתל אביב.

הלברסברג זכה בפרס ראש עיריית תל אביב-יפו לסרט הטוב ביותר ויקבל מענק כספי בסך 24 אלף שקלים. בנוסף, קיבל גם את פרס הבמאי המבטיח ע"ש יהב וינר.

חבר השופטים, שכלל את הבמאי ערן ריקליס, הבמאית והמלהקת לימור שמילה ומרטין שורינג נימק את הבחירה: "בחינה אישית מאוד, מרגשת ומכאיבה של מצב קיומי לאומי שנמשך מאז 2022 וקיבל תפנית מכאיבה באוקטובר 2023. האישי מתערבב עם תמונת מצב של חברה ישראלית מורכבת על שלל צבעיה ודורותיה".

הסרט מתעד את גליק בשנים האחרונות, בין היתר בהסתננות לטקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני כשהוא מחופש לפעיל שמאל, בסיורים בעוטף עזה לאחר אירועי השבעה באוקטובר, בשהות בממ"ד תחת ירי טילים ובהפגנות בשטח.

שי גליק אמר לערוץ 7 בעקבות הזכייה: "אני נרגש ביותר בעקבות הזכייה. הפרס שייך כמובן לבימאי שבאמת זרם איתי במטרה באמת להשמיע את הקול הייחודי שלי. הזכייה בסרט מוכיחה שניתן לעשות קולנוע איכותי אבל ציוני שישמיע את קול העם ולא קול של שמאל קיצוני או קולות פרו פלסטינים".