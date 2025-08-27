מאג'ד אל-אנסארי, דובר משרד החוץ של קטאר, אמר כי קטאר עדיין ממתינה לתגובת ישראל להצעה להפסקת אש ברצועת עזה שהועברה אליה לאחרונה, לאחר שארגון הטרור חמאס נתן את הסכמתו.

במסיבת עיתונאים אמר אל-אנסארי כי ישראל צריכה להבהיר אם יש לה הסתייגויות מההצעה שהועברה אליה על ידי קטאר ומצרים.

ב-18 באוגוסט הודיע חמאס למדינות המתווכות כי הוא מסכים להצעה להפסקת אש למשך 60 יום בתמורה לשחרור חטופים ישראלים בשני שלבים ואסירים ביטחוניים המרצים עונשי מאסר בישראל.

מנגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את תוכנית הצבא לכיבוש העיר עזה והציב דרישה לעסקה כוללת שבמסגרתה ישוחררו כל החטופים הישראלים בבת אחת.

ד"ר איסמאעיל מסלמאני, מומחה לענייני ישראל, אמר לערוץ הטלוויזיה של חמאס כי נתניהו מנסה להתחמק ממשא ומתן על הפסקת אש, וכי קיימים חילוקי דעות בין הדרג המדיני והדרג הצבאי בישראל בנוגע לתנאי הפסקת האש.

מסלמאני ציין כי מטרת נתניהו היא להשלים ארבע שנות כהונה בתפקידו, ולכן הוא חותר לעסקה כוללת בתמיכה אמריקנית.