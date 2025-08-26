מזכירות היישוב כוכב השחר עדכנה הערב (שלישי) את התושבים כי אחד מתושבי היישוב הותקף פיזית על ידי מספר נערים המתגוררים בגבעת אעירה שחר, הסמוכה ליישוב.

בהודעתה נמסר כי המזכירות שוחחה עם העומד בראש הגבעה והגיעה עמו להבנה כי עליו להרחיק מהמקום את קבוצת הנערים שביצעה את התקיפה. "הובהר כי במידה והנערים הללו ימשיכו להתגורר בגבעה, מזכירות היישוב תפעל בצעדים חמורים כנגד הגבעה עד שהנערים יורחקו מהאזור", נכתב.

המזכירות חיזקה את התושב על פנייתו למשטרה וציינה: "יש לזכור שהגורם היחיד המוסמך לטפל בעבריינות הינו המשטרה".

עוד הוסיפה המזכירות: "אנו רוצים לחזק את ידי המשפחות המתגוררות בגבעות הסובבות את כוכב השחר, המקדישות ממיטב זמנן ומרצן ליישוב הארץ בנקודות קשות ומרוחקות. עם זאת, לטובתם ולטובת תושבי היישוב, לא נסבול התנהגות עבריינית במרחב ומוטב למי שלא יודע להבדיל בין אוהב לאויב שירחיק עצמו מסוגיות אלו, גם כביכול חלילה במחיר הפסד מצוות יישוב הארץ".