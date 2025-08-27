במהלך שיעור שמסר לתלמידיו, התייחס הראשון לציון הרב יצחק יוסף לשאלת הגיוס לצה"ל והדגיש כי דבריו שנשמעו לאחרונה בעניין סולפו, וכי אין לו כל התנגדות לחיילי צה"ל.

"אמרתי שהתורה שלנו מגינה על כל חיילים והיו שפירשו את דברי כאילו דיברתי נגד צה"ל, לא היה כמוני שהלך בחרבות ברזל לכל הבסיסים, באוויר ביבשה ובים. יש בהם הרבה יראי שמים וקובעי עיתים לתורה.

אמרתי שאני דואג לטובתם שלא יפגעו לכן אמרתי שצריך לחזק את לומדי התורה, אלף למטה אלף למטה, כמו דוד המלך שהיה שולח 12 אלף חיילים וכנגדם 12 אלף שעוסקים בתורה, זה מה שאמרתי, חס ושלום שנאה לחיילים? מעריכים מה שעושים - כיפת ברזל, שולח אותם להגן על הארץ אבל הכוח שלהם צריך לנבוע מהתורה, זה הכל".

עוד הוסיף הרב יוסף כי דבריו על ישיבות ההסדר כוונו רק כלפי חלק קטן מראשי הישיבות, ולא נגד המוסדות עצמם. "לא דיברתי נגד ראשי ישיבות ההסדר, רק על אחדים מביניהם".

לדבריו, גם בקרב רבנים ודיינים מהציונות הדתית הוא מצא שותפים קרובים, "ראש ישיבת מצפה רמון הרב צבי קוסטינר הוא צדיק וירא שמים גדול. אני מכיר דיינים מהציונות הדתית כמו הרב ציון לוז, הרב משה אמסלם, והרב שלמה שפירא, הייתי משתעשע איתם בבית הדין".