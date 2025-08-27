ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר לראשונה הלילה (רביעי) כי הוא "מכיר ברצח העם הארמני בתקופת מלחמת העולם הראשונה".

בפודקאסט PBD נשאל נתניהו מדוע ישראל לא הכירה ברצח העם הארמני לאור רגישותה כמדינת העם היהודי שעבר ניסיון הכחדה בשואה. "אני חושב שהכנסצ העבירה החלטה בנושא זה", השיב ראש הממשלה. המראיין תהה מה עמדתו של נתניהו והוא הגיב "הכרתי ברצח הארמנים. הרגע עשיתי זאת".

ישראל נמנעה במשך שנים רבות מהכרה ברצח העם הארמני בשל יחסיה הטובים עם טורקיה שהתערערו מאוד מתחילת המלחמה.

הארמנים מבקשים במשך שנים רבות הכרה בינלאומית ברצח ההמוני שביצעה טורקיה בין השנים 1915 ל-1917 בתקופה העות'מאנית, שלטענתם נהרגו בו כמיליון וחצי מבני אמם.

הטורקים דחו את הטענות הללו לאורך השנים וישראל אישרה עימם קו אך התדרדרות היחסים עם טורקיה שינתה את העמדה הרשמית של ישראל.

לפני השבעה באוקטובר היו שתי המדינות בתהליך של שיקום היחסים המתוחים ביניהן והוא נגדע לאור התנהלותו של הנשיא ארדואן והתבטאויותיו בעד הפלסטינים ונגד ישראל.