חיים אתגר מזהיר: עוקץ מתוחכם ומסוכן - כך תיזהרו ממנו מתוך הטיקטוק; סטילס: יח"צ קשת

חיים אתגר, מגיש תוכנית "המתחזים" בקשת 12 מתאר ניסיונות של גורמים להציג את עצמם כנציגי בנק הפועלים לשם פריצה לחשבונות.

"מ' מספרת לי שהיא מקבלת שהיא מקבלת הודעה מבנק הפועלים עם קוד אימות לכניסה למרות שלא ניסתה להיכנס. היא מבינה שמישהו מנסה לפרוץ לה לחשבון. היא נכנסת לאפליקציה של הבנק, משנה קוד ומוסיפה אימות דו שלבי. עושה מה שצריך. ואז מתקשר מישהו שמציג את עצמו כנציג מחלקת הביטחון של הבנק ומתריע 'יש ניסיון פריצה לחשבון שלך'. וגם יש לו את תעודת הזהות שלה", מספר אתגר.

הוא מוסיף "כדי למנוע פריצה הוא מבקש ממנה קוד וסיסמה כדי להציל את החשבון. כדי שהיא תאמין לו שהוא שולח הודעה עם קוד אימות שמופיעה תחת השרשור הרגיל של בנק הפועלים בטלפון שלה. זה נראה לגיטימי לחלוטין. היא לא מתפתה ופונה לבנק שמאשר - יש עוקץ כזה".

אתגר מוסיף אזהרה "אפילו אם אתם מקבלים הודעה בשרשור של הבנק עם קוד כזה - בחיים בשום מצב לא למסור את הקוד או את הסיסמה ושום פרטים לאף אחד. זה עוקץ כל כך מתוחכם ומסוכן שקשה מאוד להיזהר. אל תיפלו בזה".