צעיר חרדי תושב מודיעין עילית הגיש לבית משפט השלום בירושלים תביעה בסך 50 אלף ש"ח נגד נהג אוטובוס ערבי, שלטענתו תקף אותו וריסס גז פלפל בפניו.

האירוע התרחש בעיר מודיעין עילית לפני כחמש שנים. על פי כתב התביעה, נהג האוטובוס צפר לרכב פרטי שחסם את דרכו. הצעיר החרדי, שישב במושב ליד הנהג ברכב הפרטי, אמר לנהג האוטובוס שהוא יכול לעבור, ובין השניים התפתחו חילופי דברים. בשלב זה יצא נהג האוטובוס מהרכב הציבורי, ניגש לרכב הפרטי וריסס את פניו של הצעיר החרדי בגז פלפל מטווח קצר מאוד, ולאחר מכן נמלט מהמקום. כתוצאה מהתקיפה, חווה הצעיר צריבה חריפה בעיניו והתקשה לפקוח אותן למשך זמן ממושך.

בכתב התביעה נכתב כי מעבר לכאב הפיזי חש התובע "תחושת עלבון וחוסר ביטחון", וכי היה "מושפל ומפוחד כשהבין שנפל קורבן לתקיפה ממניע גזעני". עוד הודגש כי עוצמת הפגיעה הועצמה מאחר שהתקיפה בוצעה על ידי נהג אוטובוס ציבורי - אדם בעל אחריות כלפי נוסעים.

נגד הנהג נפתח הליך פלילי, שבסיומו הודה בעובדות שיוחסו לו במסגרת הסדר מותנה. הוא חויב לשלם קנס בסך אלף שקלים לאוצר המדינה ופיצוי בסכום דומה לצעיר המותקף.

עו"ד חיים בלייכר, המייצג את התובע מטעם 'חוננו', מסר: "מדובר במקרה חמור בו נהג אוטובוס ציבורי מנצל את מעמדו ותוקף צעיר חרדי בגז פלפל, ממניע גזעני בלבד ורק בשל היותו יהודי. המותקף ישב ברכבו, חסר אונים ולא היווה כל איום פיזי, כאשר הנהג ירד מהאוטובוס ובאופן אלים ומשפיל ריסס את פניו. לא ייתכן שנהג שאמון על שלומם של אזרחים יהפוך לתוקפן אכזר. אנו מקווים כי הפיצוי המשמעותי שייפסק בבית המשפט ירתיע תוקפים נוספים מלבצע מעשים דומים, ויחזק את המסר הברור כי דם יהודי אינו הפקר".