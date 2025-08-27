המקובל הישיש הרב רבי אלטר דוד חיים שטרן, מזקני המקובלים בדורנו, נפטר הבוקר (רביעי) בבית החולים לניאדו בקרית צאנז בנתניה בגיל 93.

הרב שטרן התפרסם במשך עשרות שנים כמקובל נודע, פועל ישועות ובעל חסדים גדול שעזר לרבים.

בשבועות האחרונים חלה החמרה במצבו הבריאותי של הרב שטרן שאושפז בבית החולים לניאדו. רבים התפללו לרפואתו השלמה, אך מערכות גופו קרסו והוא נפטר לפנות בוקר.

הרב המנוח היה ממקורבי ה'חזון איש' ומתלמידיו של המשגיח מפוניבז הרב יחזקאל לוינשטיין. לפני שלוש שנים התחתן בזיווג שני עם הרבנית ברנסדורפר, אלמנתו של הרב אהרן ברנסדורפר.

פרטי הלוויה צפויים להתפרסם בהמשך היום.