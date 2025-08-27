מועצת העיר ביתר עילית קיימה אתמול (שלישי) ישיבה מיוחדת בלשכת המחאה של ח"כ מאיר פרוש מתחת למשרד המשפטים במטרה להביע תמיכה במאבק נגד מדיניות הגיוס של היועמ"שית גלי בהרב מיהרה כלפי חייבי גיוס חרדים.

במהלך הישיבה אושרה פה אחד פנייה לוועדת הגבולות להרחבת גבולות העיר.

ראש העיר מאיר רובינשטיין אמר בפתח הישיבה: "התאספנו יחד כדי לקיים את ישיבת מועצת העיר באוהל המחאה שהקים שלוחא דרבנן הרב מאיר פרוש. כל היהדות החרדית הייתה צריכה והייתה רוצה לשבת באוהל המחאה ולהביע הזדהות עם בחורי הישיבות שהם מחזיקים את עם ישראל".

רובינשטיין הוסיף: "לא ייתכן מצב כזה שישנם אלפי עבריינים פליליים בארץ ישראל, שכל העוון שלהם זה שהם יושבים בישיבה ולומדים תורה. אם היו אומרים לנו את זה לפני כמה שנים, היינו אומרים שזה לא שפוי".

ח"כ מאיר פרוש הודה על התמיכה ואמר: "כולנו יודעים שלא חלמנו להגיע למצב כה אומלל: מדינה יהודית שנשלטת על ידי גורמים המונעים מתושבים את פת הלחם שלהם רק בשל לימוד התורה. למנוע מהאבות ומהאימהות את היכולת להביא לחם לילדיהם - זה דבר שאינו מתקבל על הדעת במדינה דמוקרטית".

פרוש הזהיר מפני הסלמה אפשרית: "אחרי 75 שנה - לקחת ציבור גדול כל כך, מאות אלפים, ולהתעמת איתו באופן כה קשה - זה לא יכול להחזיק לאורך זמן. ואם לא תהיה הקשבה, הדברים עלולים להידרדר לעימותים קשים יותר".