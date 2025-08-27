כלי טיס של חיל האוויר חיסל בשבוע שעבר באמצעות כלי טיס את המחבל מחמוד אלאסוד, מפקד מרחב מערב עזה במנגנון הביטחון הכללי של ארגון הטרור הרצחני חמאס.

בצה"ל מציינים כי אלאסוד היה דמות מרכזית בארגון והיווה מוקד ידע משמעותי לאורך השנים.

בצפון הרצועה, כוחות אוגדה 162 ממשיכים בלחימה בג'באליה ובפאתי העיר עזה להשמדת תשתיות צבאיות ולחיסול מחבלים.

במקביל, כוחות אוגדה 99 פועלים לאיתור והשמדת תשתיות מעל ומתחת לקרקע, וביממה האחרונה השמידו מספר עמדות תצפית שהיוו איום על הכוחות.

בדרום הרצועה, כוחות אוגדה 36 בשיתוף חיל האוויר חיסלו מספר מחבלים במרחב חאן יונס והשמידו תשתיות צבאיות עיליות ותת-קרקעיות.

בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת חיל הים, תקפו מחסן אמצעי לחימה ימיים ומבנה לתיקון אמצעים ימיים בחאן יונס.