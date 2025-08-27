רוב הישראלים לא יודעים שהמפתח לפתרון המתח בין הזהות היהודית לישראלית נמצא דווקא אצל הדמות שנחשבת הכי קנאית - אליהו הנביא. השבוע מתחיל נתנאל אלינסון את לימוד ספר מלכים במיזם 'תנ"ך ישראלי', והגילוי שהוא עומד לחשוף על אליהו עלול לשנות לכם את כל ההבנה על הזהות שלנו כעם.

להרשמה מיידית למשדר החגיגי והחינמי - לחצו כאן עכשיו>>

"המאבק בין שתי הממלכות הוא לא רק סכסוך פוליטי. זה סיפור על זהות, על שורש עמוק בתוך העם שלנו", מסביר אלינסון. "ואליהו, שלעתים נתפס כדמות של הפרדה - נחשף דווקא כנביא של איחוי, שניסה לאחוז בשני הקצוות".

ספר מלכים הוא הספר הדרמטי ביותר בתנ"ך: פותח בזוהר של ממלכת שלמה - ימי שגשוג כלכלי ורוחני, "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" - ומסתיים בקריסה כואבת של מלחמת אחים, פיצול לממלכות ישראל ויהודה, חורבן וגלות.

אבל במרכז הספר עומדת דמותו הסוערת של אליהו הנביא, והקריאה החדשנית שאלינסון מציע חושפת אותו באור חדש לגמרי - כנביא שהבין שהזהות היהודית והישראלית לא צריכות להיות במתח, אלא להשלים זו את זו.

המשדר המיוחד מהווה את יריית הפתיחה ללימוד החדש בתכנית "תנ"ך ישראלי" שתחל בעוד שבועיים, והוא גם הזדמנות להתכונן רוחנית לחודש אלול.

לחצו כאן להרשמה מיידית למשדר שיתקיים ביום שלישי ט' אלול (2.9) בשעה 20:30