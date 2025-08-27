חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר אלי כהן, השתתף אמש באירוע הצדעה למועצת בנימין שהתקיים במשכנות שאננים בירושלים.

כהן אמר, "היה חשוב לי להגיע לכאן למפגש השנתי שידידי וחברי הטוב ישראל גנץ ראש מועצת בנימין מקיים מדי שנה".

השר כהן הדגיש את נושא הריבונות, "הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לקדם בתקופת כהונתו של הנשיא הוא החלת הריבונות ביהודה ושומרון. התשובה לחורשי רעתנו, לאלה שמדברים על הקמת מדינה פלסטינית, היא הריבונות ביהודה ושומרון. גם אני בתור שר חוץ אמרתי תמיד. מבחינתי ריבונות קודמת להרחבת הסכמי אברהם".

כהן ציין כי גם פעילותו המעשית נועדה לכך, "אני פועל גם לקדם את הריבונות הלכה ולמעשה הנחת תשתיות גז, בניית תחנות כוח. גם בתור שר החוץ שמתי את הקונסוליה הראשונה, בתור שר הכלכלה את משקת המסחר. הריבונות על ראש שמחתנו ארץ ישראל שלנו". לשאלת הלחץ הבינלאומי השיב, "אני אומר את זה כתשובה ללחץ הבינלאומי שיהיה להם ברור שאף אחד לא ישגה בתשתיות, בין הירדן לים תהיה מדינה אחת, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי".

בנוגע לעזה אמר כהן, "המנדט שהקבינט החליט לגביו, הכרעת החמאס ושחרור כל החטופים. יש לנו את הכלים, יש לנו את העוצמה. אנחנו רואים איך כל המזרח התיכון משתנה. מה קורה בסוריה, מה קורה בלבנון שממשלת לבנון קוראת לפירוק חיזבאללה מנשקו. ראינו את הדברים החשובים שעשינו בעזה. עכשיו רוצים לסיים את המלחמה. סיום המלחמה עובר דרך הכרעת החמאס, דרך פגיעה והשתלטות צבאית על העיר עזה, וכך שחמאס יקבל את כל התנאים שממשלת ישראל מציבה ושיוביל לשחרור כל החטופים".

בהתייחס לטענות על קיצור הדיונים בקבינט אמר כהן, "היה דיון חשוב, שיתקיים בצורה רצינית ובמלואו". לדבריו, "כל הארץ לא משנה מהימין ומהשמאל צריכים להודות לאחינו בהתיישבות ביהודה ושומרון על תרומתם החשובה לביטחונה של המדינה, לפיתוחה של התיישבות, לכך שאנחנו רוצים להגיע למיליון תושבים יהודים היו"ש ולצערנו גם, רבים מתושבי בנימין, ואני ביקרתי לא מעט, נפלו גם במערכה הזאת. זה הזמן לאחדות. אני חושב שגם רבים מתפקחים, מתפקחים והולכים עם דרך הימין של מדינה אחת בין הירדן לים".