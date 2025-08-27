נייט באז עם יוסי דגן דוברות מועצת שומרון

כוכב הקולנוע הבינלאומי נייט באז (נת'ניאל בוזוליק), שכיכב בסדרה המצליחה "יומני הערפד" הגיע לסיור בשומרון כאורחו של יוסי דגן ראש המועצה.

בוזוליק ביקר בתצפית הלאומית המרפסת של המדינה, טעם יין טוב ביקב טורא, קיים תצפית על קבר יוסף מתצפית יוסף וביקר בחוות גבעות עולם ובאיזור תעשייה ברקן.

באז קיים שיחה מעמיקה, עם ראש מועצת שומרון, וקיבל ממנו סקירה על המותניים הצרות של המדינה ועל האתגרים הבטחוניים. דגן הדגיש לבאז את זכותו של העם היהודי על ארצו עוד מאז ימי התנ"ך ועד לימי ההתיישבות ביו"ש כיום. השניים קיימו תצפית במרפסת של המדינה בפדואל על נמל התעופה בן גוריון וערי מרכז הארץ.

לאחר התצפית אמר באז אמר לדגן: "ישבתי עם קהילות ישראליות, קהילות פלסטיניות וקהילות אסלאמיות. דבר אחד שהבנתי במהירות הוא שרק לישראל יכולה להיות ריבונות כאן. אין לטעות - הזהות הערבית בארץ איננה קדומה, היא הופיעה כאן כפי שעמים רבים הופיעו במהלך ההיסטוריה במקומות בהם ראו הזדמנות לשגשג. הטרגדיה היא שבמקום שהפלסטינים יהיו זרים מוגנים תחת ריבונות ישראל, הם בחרו בזהות אחרת - להפוך לאויבים של העם השייך לארץ הזאת. בכל פעם שהם דוחפים קדימה את האלימות והתוקפנות, הם עצמם סובלים יותר.

אני מאמין בריבונות העם היהודי בארץ הזו משום שראיתי מה נעשה כאן: אחריות עמוקה, אהבה, דאגה, ובעיקר יצירת קהילות וחברות שלא רק שורדות אלא גם צומחות ומשגשגות. ישובים כמו פה בשומרון קריטיים לעתיד. אני רוצה שערבים יחיו בארץ הזאת. הם חלק חשוב ממנה, אך רק אם יבחרו להיות שותפים לשלום. בדיוק בגלל זה מקומות כמו השומרון כל כך חשובים: מי ששולט מההרים של השומרון קובע את גורל גוש דן, את חייהן של משפחות, את עתידן של קהילות ואת החיים שייבנו כאן לדורות הבאים. אני עומד לצד הישראלים כי ראיתי את הטוב שבהם - אנשים כמו יוסי, בעלי לב, הרוצים לעזור לכל אדם הנזקק. לכן אני מבקש ומאתגר אתכם: בידקו בהיסטוריה, הביטו במציאות, ושאלו - איזו ישראל אנחנו רוצים לראות בעתיד", הוסיף.

ראש מועצת שומרון אמר בתגובה: "ההתיישבות היא המגן של מדינת ישראל, לא רק כאן בשומרון אלא גם בתל אביב ובכל עיר בארץ. החיזוק שאתה מביא איתך מרגש את כולנו ומוכיח שאנחנו לא לבד במערכה על הריבונות ועל צדקת דרכנו".

דגן הודה לארגון one israel fund שיזמם את הביקור ולנייט באז על התמיכה החשובה. "התמיכה שלך בנושא הריבונות כל כך חשובה עכשיו וכל כך נחוצה לצדק ההיסטורי כי זה הבסיס, הצדק. למען עתידה של מדינת ישראל, למען ההזדמנות שלנו לחיות כאן בישראל על הקרקע, בתל אביב, בשומרון ובכל ערי ישראל". בסיום דבריו, הודה דגן לנייט על הביקור והשותפות.

לפני כחודש קיים ראש מועצת שומרון כינוס היסטורי בגבעת הקפיטול בוושינגטון, בהשתתפות חסרת תקדים של כ-30 סנטורים וחברי קונגרס אמריקנים, אשר הביעו תמיכה ראשונה מסוגה ובהיקפה בהחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון.