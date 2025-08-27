צה"ל נאלץ להוריד את הסטנדרט המקצועי בהכשרת לוחמי השריון במילואים, כך פורסם בגלי צה"ל.

על פי הדיווח, חטיבת השריון 4 תתפוס בשבועות הקרובים קו באחד הגבולות הרגישים, עם טנקי מרכבה ישנים יותר מסימן 3 - השונים מאלה שהחטיבה הפעילה בשנים האחרונות - מרכבה סימן 4.

עוד דווח כי קצינים בחטיבה טוענים כי אימון ההסבה לטנקים הישנים קוצר לחמישה ימים בלבד - לעומת הסבות אחרות הנמשכות מספר שבועות. לדבריהם, הסבה קצרה זו מאפשרת הכשרה בסיסית לכל לוחמי החטיבה, אך לא בהכרח מעניקה להם יכולת להתמודד עם מצבי לחימה מורכבים או חריגים.

קצין בכיר בצה"ל הודה כי ההכשרה קוצרה בכ-50%, אך הדגיש כי "כל הלוחמים יגיעו לרמת בקיאות טובה על הטנק, ומי שלא יעמוד בסטנדרט המקצועי הנדרש - לא יעלה לקו ויעבור הכשרות נוספות".

לדבריו, "מספיקה בקיאות כדי להילחם - לא צריך להגיע לרמת מומחה". עם זאת, הוסיף הקצין, כי קיצור ההכשרה נובע מצורך להתמודד עם המחסור בלוחמים והעומס על חיילי המילואים.

קצינים בחטיבה 4 הזהירו: "זה מה שצה"ל רוצה שיהיה על הגבולות? זה מטריד, זה ביטוי משמעותי לחוסר כוח האדם בצבא - שגורם למשמעויות ביטחוניות של ממש".