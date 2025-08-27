חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר זאב אלקין, השתתף באירוע הצדעה למועצת בנימין שנערך בירושלים.

אלקין אמר, "אני שמח להיות פה כמו כל שנה באירוע שנתי של מועצה אזורית בנימין, מועצה שמובילה בהתיישבות ביהודה ושומרון, אחת מהמועצות המרכזיות שמייצרות התיישבות חדשה".

השר הוסיף, "ישראל גנץ וכל הצוות שלו ואני בטוח שהשמיים הם הגמול. אנחנו ברגע היסטורי להתיישבות, ברגע שבונים עוד מעט, ברגע שנושא של ריבונות חוזר בכל הכוח על השולחן. כל הכוחות שהעתיד התיישבות ביהודה ושומרון יקר להם צריכים לפעול ביחד כדי להגיע להחלטות היסטוריות שילוו אותנו אחר כך עשרות שנים".

כשנשאל על רקע הלחץ המדיני אמר אלקין, "זה דווקא מעניין. נוכח הלחץ המדיני, כשמדינת ישראל מדברת בשפה ברורה, היא מייצרת מציאות. יש מי שמנסה לכפות עלינו מציאות הרסנית והסונית של מדינה פלסטינית ומול הניסיונות האלה אנחנו צריכים למעשה להתרסנות ביצירת מציאות אלטרנטיבית, מציאות של ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון".

בנוגע ללחימה בעזה אמר אלקין, "אני חושב שמי שקורא לנו להפסיק את המלחמה במצב שחמאס נשאר בשלטון בעזה ויכול להתחמש טועה. זה יביא עלינו את השבעה באוקטובר הבא. ולכן מדינת ישראל חייבת, פשוט חייבת, להגיע למיצוי של כלל המטרות, גם שכל החטופים אבל גם הכרעת חמאס. זאת הייתה החלטת הקבינט ולכיוון הזה צריכים לפעול".