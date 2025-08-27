מעמד כניסת מפקד לגדוד "המפ"ץ" (607) התקיים אתמול (שלישי) בג'באליה שברצועת עזה, בהשתתפות מפקד אוגדת 162, תת-אלוף שגיב דהן, קצין ההנדסה הראשי, תת-אלוף יואב טורחנסקי ןמפקד חטיבת גבעתי, אלוף-משנה נ'.

הגדוד הוקם כחלק מתהליך הפקת הלקחים המבצעיים בצה"ל והצורך בגיבוש כוחות הנדסה ייעודיים ברמת החטיבה.

לדברי צה"ל, המלחמה הדגישה את הצורך בנוכחות הנדסית לצד לוחמי החי"ר - דבר המאפשר תגובה מהירה, יעילה ואפקטיבית, ומחזק את עוצמת החטיבות בשדה הקרב.

אלוף-משנה נ' אמר: "היום אנחנו כותבים פרק חדש ומשמעותי בתולדות חטיבת גבעתי. דווקא בתקופה היסטורית זו, כשאנחנו בעיצומה של לחימה רציפה ואינטנסיבית, חטיבת גבעתי נבחרה להקים גדוד חדש שילחם ויצטרף למשפחה הסגולה - גדוד 607, גדוד הנדסה סדיר תחת החטיבה. הקמת הגדוד היא לא רק ציון דרך ארגוני - אלא יישום ישיר של לקחי המלחמה. חטיבת חי"ר מתמרנת חייבת לצידה גדוד הנדסה אורגני, שמסוגל לפרוץ את הדרך, להשמיד תשתיות טרור על ותת־קרקעיות ולהבטיח את הביטחון וחופש התנועה של הכוחות הלוחמים.

ישנה סיבה שהגדוד מוקם דווקא תחת חטיבת גבעתי - חטיבה שמובילה בשנתיים האחרונות את הלחימה ברצועת עזה, לוחמת ללא הפסקה בכל מרחבי הרצועה וממשיכה לגלות עמידות, חוסן ודבקות במשימה, ובעיקר רוח קרב. אני גאה בכם, אנשי 607 הראשונים, הכותבים היום את פרק הפתיחה ההיסטורי של הגדוד. מאחל הצלחה רבה לכל שותפי הדרך החדשים", סיכם.