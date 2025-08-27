יו"ר מפלגת ישראל ביתנו חה"כ אביגדור ליברמן פנה במכתב לראש האופוזיציה יאיר לפיד במכתב שכותרתו "גיבוש קווי יסוד לממשלה הבאה".

במכתב ביקש ליברמן לקבוע פגישה "בהקדם האפשרי" עם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה, ועם רה"מ לשעבר נפתלי בנט והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

"מדינת ישראל ניצבת בעת הזו מול אתגרים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים המאיימים על יסודותיה של החברה הישראלית. חוסנה הלאומי של המדינה, על כל רבדיו, מצריך הנהגה אחראית, שקולה ומאוחדת, שתדע להציע חלופה ערכית ומעשית לשלטון הנוכחי שמוביל את מדינת ישראל לאבדון והביא עליה את אסון שבעה באוקטובר".

"בעקבות האמור, אני סבור כי עלינו לפעול יחד ולגבש בסיס משותף לפעולה", המשיך ליברמן. "קווי היסוד שיגובשו צריכים לשקף הסכמות רחבות בנושאים המרכזיים שעל סדר היום הלאומי ובראשם ביטחון, כלכלה, כינון חוקה, סוגיית הגיוס ויחסי דת ומדינה, בתוך שמירה על ערכי היסוד של מדינת ישראל כיהודית, ציונית, דמוקרטית וליברלית. אני מאמין כי דווקא בתקופה זו, מוטלת עלינו החובה לקבל אחריות לאומית ולפעול יחד, למען חיזוק האמון".