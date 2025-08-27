ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, שוחח עם ערוץ 7 בערב הצדעה לישוביי המועצה שנערך בירושלים והתייחס לשינויים שמבצעת הממשלה ביהודה ושומרון.

"אנחנו נמצאים בערב מרגש מאוד, ערב שבנימין עושה כאן בירושלים, של אמירת תודה לראש הממשלה, לשרי הממשלה, לכל ותיקי ההתיישבות, לכל מי ששותף במהפכה ביהודה ושמרון בדגש על השנה האחרונה", אמר גנץ.

לדבריו, "אפשר לראות שינוי שלא ראינו כמותו מאז ששת הימים - בהכרה ביישובים חדשים, בכבישים, תשתיות, חשמל, מים, הממשלה הזו עושה היסטוריה וכמובן בביטחון. אנחנו באנו לכאן כדי להגיד תודה וכמובן לקרוא לממשלת ישראל להמשיך קדימה, להחלת ריבונות ישראלית מלאה בכל יהודה ושמרון".

הכנס עמד בסימן הכרה והתחדשות של 17 יישובים בבנימין. "רק בבנימין בשנה האחרונה הכירה הממשלה ב-17 יישובים, חלקם ותיקים ללא סמלי יישוב, חלקם יישובים שעכשיו מכירים בהם לראשונה, וחלקם יישובים שקמים כרגע מהנייר והופכים למציאות. אנחנו עושים היסטוריה, מחזקים את ההתיישבות", הוסיף גנץ.

הוא נשאל על תמיכת ראש הממשלה נתניהו בנושא הריבונות ואמר, "אני יודע להגיד איפה אנחנו מונחים. עם ישראל כולו מונח בזה שצריך להיות ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, ואנחנו נעשה הכל כדי שהממשלה תעשה את זה כבר במושב הקרוב".

לסיום אמר כי "ההגעה של ממשלת ישראל כולה מבטאת את הקשר העמוק שיש לממשלה הזו עם ההתיישבות, את המחויבות שיש להם. ראש הממשלה והשרים מחוברים לחיי היום יום ביהודה ושומרון, אנחנו מרגישים את זה ומודים על כך".