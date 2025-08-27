שני נערים מוסלמים מאזור פריז נעצרו בצרפת בחשד שתכננו לבצע פיגועי טרור בבתי כנסת ובמגדל אייפל. על פי הדיווחים, השניים פעלו בהשראת תכני הסתה ואלימות של ארגון הטרור דאעש.

בית המשפט הצרפתי האשים את הנערים בעבירה חמורה של "קשר פלילי לביצוע מעשי טרור". מדובר בקטינים אשר נחשפו באופן קבוע לחומרי תעמולה קיצוניים, הפיצו תכנים מסיתים והחלו לגבש תכניות מעשיות לביצוע פיגועים.

על פי גורמי החקירה, השניים הכירו דרך קבוצת מסרים מוצפנת, בה דנו בתחילה ברעיון של הצטרפות לג’יהאד מחוץ לצרפת. בהמשך, שינו כיוון והחלו להעלות הצעות לפיגועים בתחומי המדינה.

בין היעדים שעליהם דנו הנערים היו בתי כנסת - על רקע האנטישמיות הגואה בצרפת והמלחמה בעזה - וכן מגדל אייפל, מהסמלים הלאומיים הבולטים של צרפת.