תיעוד: פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי בפאתי עזה צילום: דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162, פעלו ביממה האחרונה במרחב כפר ג'באליה ובפאתי העיר עזה שבצפון רצועת עזה.

במהלך הפעילות חוסלה חוליית מחבלים ואותר מחסן אמצעי לחימה אשר שימש את מחבלי חמאס לצורך תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

בצה"ל מסבירים כי פעילות הכוחות בפאתי העיר עזה מאפשרת להרחיב את הלחימה בעומק השטח ולמנוע התבססות מחודשת של ארגוני הטרור באזור.

בנוסף, גדוד ההנדסה 607, שהוקם בעקבות לקחי אירועי השבעה באוקטובר, החל אמש לפעול לראשונה ברצועת עזה תחת פיקוד צוות הקרב של חטיבת גבעתי.