מערכת הביטחון מתכננת להצמיד את מרחב התפר בעוטף ירושלים, בצפון מערב העיר, אל הקו הירוק הישן, צמוד לכביש מספר 1 בכניסה לירושלים, לשכונה הירושלמית רמות וליישוב מבשרת ירושלים. כך חושף שבועון הציונות הדתית 'מצב הרוח' בגיליון הקרוב שיפורסם בשבת.

זה היה אחד הנושאים שאושרו בישיבת הקבינט אתמול. עם זאת, עדיין לא ברור אם מדובר בבניית גדר או חומה פיזית, או יצירת תנאים שבהם הכפר בית-איכסא, הצמוד לשכונת רמות, ומרוחק רק 700 מטרים מכביש 1, יקבל רצף טריטוריאלי לרמאללה.

מדובר באיזור עוטף ירושלים, שלגביו יש הסכמה היסטורית גם בשמאל, שגם בהסכם קבע, לשיטתם, השטח הזה יהיה חלק ממדינת ישראל, בהיותו איזור ביטחוני העוטף את בירת ישראל.

עוד לפני הישיבה, עוררה ההצעה את זעמה של שרת ההתיישבות אורית סטרוק, שמיהרה לשלוח מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הבטחון ישראל כץ וראש המל"ל צחי הנגבי, בדרישה שלא לדון בנושא לפני שיוחלט על ריבונות ישראלית ביו"ש.

במכתבה כתבה סטרוק כי "בימים אלה הקבינט, והממשלה כולה, אמורים להיערך להחלת ריבונות ישראל על חבלי יו"ש, כמתחייב הן מהחלטת הכנסת מיום כ"ז בתמוז תשפ"ה (23 ביולי 2025) והן מצעדי הרש"פ, צרפת, ומדינות נוספות ל'הכרה במדינה פלשתינית' באותם חבלי ארצנו, בעוד חודש בדיוק!... רק לאחר החלת הריבונות וקביעת גבולותיה הרשמיים החדשים של ישראל, ניתן יהיה לשקול האם בכלל, ובאיזה תוואי, יש לייצר אמצעי בטחון שיאפשרו הגנה מפני טרור פוטנציאלי מתושבי יו"ש הערבים. ודאי אין מקום להמשיך, ללא שום חשיבה ביטחונית מעודכנת, בפרויקט".

כשנתניהו הזהיר: 'חונקים את ירושלים'

הכפר בית איכסא הוא שטח B בשליטה אזרחית של הרשות הפלשתינית, עוד מהסכם אוסלו ב', אולם כל המרחב סביבו הוא שטח C שבשליטה ישראלית מלאה. נזכיר כי בישיבת הכנסת בי"א בתשרי תשנ"ו, 5 באוקטובר 1995, חודש לפני רצח רבין, שבה הציג רבין את הסכם אוסלו ב' וביקש את אישורה של הכנסת, תקף אותו נתניהו בדיוק בנושא הזה: "מה פתאום החזרתם אותנו לקווי 1967? החזרתם את בידו, החזרתם את נבי-סמואל, החזרתם את השטח שעל הר-אדר, ליד הר-אדר, את בית-איכסא. שאלתי את חבר הכנסת שרון איפה היתה הפעולה שלו. באחת הפעולות הראשונות באזור ירושלים הוא פיקד בראש כוח שעשה פעולת תגמול בנבי-סמואל. הוא הלך שם באותם מקומות שאתם מחזירים.

בית-איכסא שהחזרתם נמצא במרחק של 700 מטר מכביש ירושלים-תל-אביב. שם אתם מציירים בקו צהוב את הגבול. אז אל תספר לי על ירושלים... אתם מאפשרים חגורה רצופה פלשתינית מבית-לחם בדרום ועד רמאללה בצפון, דרך אבו-דיס, דרך עזריה במזרח. אתם חונקים את ירושלים". גם ח"כ אריה דרעי הזדעזע באותה ישיבה מכך שמוסרים את בית איכסא כשטח B "700 מטר מהכביש. ולהגיד שאנחנו לא קבענו עובדות להסכם הקבע?".