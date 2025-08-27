נועם אורבך, אביו של סמל ישי אליקים אורבך ז"ל, מגיב להודעת ההבהרה של צה"ל בנוגע לנסיבות נפילת בנו לפני כשלושה חודשים וחצי בקרב ברצועת עזה.

לאחר נפילתו של סמל אורבך פרסם צה"ל הודעה בה נאמר כי הוא נפל כתוצאה מ"קריסת מבנה". בהודעת ההבהרה של צה"ל נכתב כי הוא נפל בקרב גבורה כתוצאה מפגיעת טיל RPG.

"היה חשוב לנו שהאמת תיאמר. שכחנו קצת להתגאות בגבורה. הניסוח הזה הפריע לנו מאוד. זה הפריע גם למפקדים שלו. הניסוח הזה מתאר אירוע פסיבי, טכני, כאילו שיחק שש-בש במבנה והוא קרס עליו. האמת שונה לחלוטין", אמר האב בראיון לכאן רשת ב'.

הוא הוסיף: "יש פה סיפור על לוחמים קרביים שלחמו באוויר הפתוח, שהגיבו באומץ, בערבות הדדית ובמקצועיות כדי להציל חיים. יש הבדל עצום בין זה לבין 'קריסת מבנה'".



ישי, מוזיקאי מוכשר שניגן בחצוצרה, גיטרה וקלידים והיה חבר בלהקת "האורבנד", התחתן שלושה חודשים לפני נפילתו עם יובל. "הם הספיקו להיות בדירה החדשה שלהם אולי חמישה או שישה לילות בסך הכול", סיפר אביו. "איך שאשתי אמרה בלוויה, מהבחינה הזאת הוא הספיק הכול - ללמוד בישיבה, להקים משפחה, ליצור מוזיקה. אבל זה נגדע מוקדם מדי".

בסוף דבריו, ביקש נועם להדגיש פרט נוסף כחלק מהרצון לשמור על הזיכרונות מישי: "שמו המלא בברית היה ישי אליקים. אשתו, יובל, דרשה מצה"ל להוסיף את השם 'אליקים' להודעת האבל, כי ידעה כמה זה היה חשוב לו, למרות שזה לא הופיע בתעודת הזהות. גם זה חלק מלספר את הסיפור שלו במלואו".