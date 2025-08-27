תיעוד מחברון: לוחמים מחופשים ללקוחות עצרו מחבל בבנק דוברות המשטרה

במבצע מיוחד שנערך בלב העיר חברון, עצרו לוחמי יחידת הגדעונים 33 של להב 433 מחבל פעיל פתח'-תנזים, שביצע בעבר פיגוע ירי בדרום הר חברון והוגדר כמבוקש במשך מספר שנים.

המבצע בוצע בשיתוף פעולה עם חטיבת יהודה של צה"ל ובהכוונה מודיעינית של שב"כ.

המחבל שעלה חשד כי הוא חמוש ומסוכן, אותר לאחר מעקב ממושך של גורמי הביטחון. הכוחות פעלו בנחישות, בסיוע אמצעים מיוחדים, והצליחו לעצור אותו בתוך סניף בנק בעיר - בטרם הספיק להימלט או לפגוע בכוחות.

לאחר מעצרו הועבר המחבל לחקירת שב"כ, לצורך בירור מעורבותו בפיגוע שביצע וכן בחשד שתכנן פעולות נוספות נגד אזרחי ישראל.