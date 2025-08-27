במהלך ההיערכות לקראת ועידת הליכוד העולמי הקרובה, מפרסמת תנועת בית"ר ארה"ב הצהרת תמיכה ברורה בהנהגה הנוכחית של הליכוד העולמי, ובראשה יעקב חגואל ויפעת עובדיה-לוסקי.

במכתב רשמי ששיגר יו"ר בית"ר ארה"ב, רון טורסיאן - ציר בוועידת הליכוד העולמי מטעם קואליציית ZOA בארה"ב - נכתב כי ההנהגה הנוכחית זוכה לאמון מלא, וכי מאחוריה ניצבים גם צירים נוספים מארה"ב המביעים תמיכה חד משמעית.

"במשך יותר מ־35 שנה הוכיחו חגואל ועובדיה-לוסקי נאמנות מוחלטת לעם ישראל, לארץ ישראל ולערכי בית"ר והליכוד", נכתב. "בזכות מנהיגותם, התנועה שמרה על דרכה, על ערכיה ועל מחויבותה למדינה ולעם היהודי".

עוד נמסר כי התגייסות הצירים אינה מוגבלת לארה"ב בלבד. "לקראת הוועידה, פעילי בית"ר והליכוד העולמי ברחבי העולם - מארה"ב ועד אירופה ודרום אמריקה - מתאחדים סביב ההנהגה הנוכחית ומביעים תמיכה חד משמעית בהמשך דרכה".