חאן יונס בכותרות, ובאותה חאן יונס התרחש לפני שבעים שנה בדיוק 'מבצע אלקיים', שיש המכנים אותו מבצע חאן יונס לבלימת פלישות המחבלים דאז, הפדאיון.

על המבצע שהתמקד במוצבים המצריים באזור זה, מוצבים שנתנו חסות למחבלי הפדאיון, שוחחנו עם חוקר המורשת, סא"ל במיל' גדעון מיטשניק.

על הפעולה שהייתה בליל ה-30-31 באוגוסט 55' מספר מיטשניק: "המבצע כוון נגד המוצבים המצריים באזור חאן יונס. התוצאות היו חדות, 72 חיילים מצרים הרוגים ולנו הרוג אחד ותשעה פצועים".

"שנת 1955 היא שנה עם הרבה מאוד פעולות תגמול שבוצעו על ידי גדוד 890 בפיקודו של אריק שרון כמענה לגל טרור מתמשך שמתחיל בראשית שנת 55' בדמותם של הפדאיון, גדוד המרצחים שהקים נאצר מנהיגה של מצרים".

מיטשניק מציין כי גל פיגועי הטרור החל למעשה מיד אחרי מלחמת העצמאות. הגל החל עם מסתננים שנכנסו לשטחה של ישראל על מנת להגיע לבתיהם ולהוציא מהם פריטים, אך ההסתננויות הללו המשיכו לכיוון של פיגועי טרור. במבצע חץ שחור, שגם אותו הוביל אריק שרון, נהרגו עשרות מצרים, ובתגובה מחליט נאצר לנקום בישראל ומקים את גדוד הפדאיון ובו 600 פלשתינים המאומנים על ידי הצבא המצרי לביצוע פיגועים נגד ישראל. גל הפיגועים מגיע לאוגוסט, חודש בו נהרגו עשרה ישראלים. משה דיין ובן גוריון מובילים קו אקטיביסטי ביטחוני מול משה שרת, שר החוץ, שחושש מהתגובה והמחיר של הפעולות הישראליות, ואולם השניים יחד עם אריק שרון מובילים צעדי תגובה ישראלים תקיפים.

כך מוחלט על הוצאתו לפועל של מבצע אלקיים שנקרא על שמו של סרן סעדיה אלקיים שנהרג במבצע הקודם, מבצע 'חץ שחור'. "המטרה של הפעולה היא כיבוש בניין המשטרה בחאן יונס ולחבל ביחידה מצרית שנמצאת שם. מדובר היה במבצר מסוג טאגרט שמהווה יעד מורכב שבו שוכנת מפקדת החטיבה של הצבא המצרי", אומר מיטשניק ומציין כי מדובר היה בפעולה הראשונה של הצנחנים עם זחל"מים.

"הכוח מגיע למבצר, מסתער על הדלת עם מטען חבלה, אחד הפצועים הוא מוטה גור. הם פורצים למבצר, כובשים אותו, מעמיסים מאות ק"ג של חומר נפץ שהיו שם, מפוצצים את התחנה והתוצאה עשרות פצועים, 72 הרוגים מצריים ולנו הרוג אחד, אמנון לביא.

הפעולה, יש להודות, לא הובילה לקץ הפיגועים, אם כי בעקבותיה מתקיים בספטמבר 55' סוג של הפסקת אש לא פורמאלית בתיווך האו"ם, אך "בהמשך הפעילות המצרית מתחדשת ומגיעים לשיא באפריל 56' עם מאתיים פיגועים כשאף גורם ישראלי לא מתמודד איתם. על רקע זאת בן גוריון מורה לחסל את ראש הנחש, ראש המודיעין המצרי והנספח המצרי בירדן". פעולה זו מובילה לצמצום מסוים של הטרור, אם כי גם אז, עדיין לא מיגור מוחלט. מיגור משמעותי הרבה יותר קורה אחרי מבצע סיני כאשר צה"ל תוקף את מחנה הפדאיון ולוכד בו מחבלי פדאיון רבים עם השבויים המצריים.