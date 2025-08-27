הפרשן בני סבטי מעריך שהשמועות סביב התחדשות העימות עם איראן חסרות בסיס משום שלדעתו "לאיראן את היכולות לתקוף את ישראל".

בראיון לקשת 12 אמר סבטי כי גל השמועות החריג בימים האחרונים - מיותר. "בכל מקום מדברים על זה, אני אפילו מקבל טלפונים אישיים. זה התחיל כאן בארץ ומשם זלג גם לאיראן - שבה מאמינים שישראל יכולה שוב לתקוף".

הוא הוסיף "כרגע לא צפויה שום תקיפה מצד איראן, בין היתר מפני שאין לה את היכולות לכך. ישראל ממשיכה לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות, אבל האיראנים מבינים שהם תחת סכנה ולכן לא הולכים לכיוון של שיקום. אני מציע שנירגע ונשים את הפוקוס על האיומים הפנימיים שלנו".

בהמשך התייחס סבטי למצב אזרחי איראן לאחר מבצע "עם כלביא". "המצוקות הולכות ומחריפות - הפסקות חשמל ומים ממושכות נמשכות בטהרן וברחבי איראן. אפילו הקהילה היהודית שם מתלוננת, וזה סימן שמדובר בבעיה אמיתית", אמר.