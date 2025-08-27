חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, המונה מאות פרופסורים ודוקטורים ובהם גם זוכה פרס נובל, הגיש עתירה לבג"ץ נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

בעתירה טוען החוג כי חוות הדעת שהוציאה היועצת המשפטית, שלפיה אין בסמכות הממשלה להביא לפיטוריה, לוקה בכשלים מהותיים ונגועה בניגוד עניינים חמור.

לפי נוסח העתירה, בהרב-מיארה לא הציגה כל אפשרות משפטית להחלפתה, אלא קבעה באופן חד-צדדי כי אין לממשלה סמכות לפטרה. "בכך", טוענים העותרים, "חרגה מתפקידה המקצועי ופגעה בעיקרון האחריות המיניסטריאלית ובאיזון הרצוי בין הרשויות".

עוד נכתב כי "עמדת היועצת המשפטית נועדה להנציח את כהונתה בניגוד לרצון הממשלה, באופן הסותר את עקרונות המשטר הדמוקרטי".

החוג מבקש מבית המשפט לבטל את חוות הדעת ולהכיר בסמכות הממשלה להביא לסיום כהונתה של היועצת.

העתירה הוגשה לדיון בפני השופט נעם סולברג. בחוג ביקשו לאחד את הדיון בעתירה עם עתירות קודמות שהוגשו לבג"ץ מצד עמותות שמאל, הדורשות לבטל את החלטת הממשלה להחליף את היועצת. לטענת החוג, כבר במקרה קודם של מינוי ראש השב"כ, איחד בג"ץ בין עתירות סותרות - ויש לנהוג כך גם כעת.