שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, השתתף באירוע הצדעה להתיישבות בבנימין והתייחס בראיון לערוץ 7 לצורך בהחלת ריבונות ביהודה ושומרון ובפירוק הרשות הפלסטינית.

לדבריו, "איזה כיף, סיום הקיץ, חוגגים, אנחנו בתקופה היסטורית. המשבר הגדול שעברנו בשביל אוקטובר הוא קשה ועוד יש עבודה ויש עוד חטופים להחזיר ויש עוד לסיים את העבודה בעזה. אבל אני אומר לכולם שגם יש לנו הזדמנות אדירה. וזה הזמן לריבונות ביהודה ושומרון. זה הזמן לפרק את הרשות הפלסטינית".

ברקת פירט על מודל חלופי, ואמר, "זה הזמן ללכת על המודל של האמירויות, חברון תחילה, נושא שישראל גנץ ואנוכי עובדים עליו קשה מאוד, יחד עם הממשלה. ובעזרת השם שנצליח לפצל ולפרק את הרשות... וללכת למודל אמירויות פלסטיניות. זה הזמן לשלב בתוך המודל הזה הכרה מלאה שלנו בשטחי יהודה ושומרון".

בהמשך ציין ברקת כי שוחח עם הנהגת חברון, "כשהשייחים של חברון באים ואומרים, אנחנו לא רוצים את הרשות המושחתת, אנחנו מכירים בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. מה שלא הכירה לעולם הרשות הפלסטינית. והם נלחמים בטרור והם מוכנים ללכת בשותפות עם מדינת ישראל. הם לא מדינה, אין להם שאיפות לאומיות. והם יודעים לחיות לצידנו".

ברקת הדגיש כי מדובר במהלך רחב הנתמך על ידי הנהגת ההתיישבות ומשרדי הממשלה, "זה מודל שההתיישבות עומדת מאחוריו. גם ישראל, גם יוסי דגן, גם השרים, כל מערכת מדינת ישראל, כמובן גם ראש הממשלה ושרים אחרים. זה עניין של עיתוי מתי ואיך לעשות את זה".

לדבריו, "בסוף ספטמבר הולך להיות צונמי מדיני נגד מדינת ישראל אבל אם חצי מהפלסטינים באים ואומרים להם, אל תכירו בהם, תכירו בנו. אנחנו הפלסטינים האמיתיים, אנחנו החברונים האמיתיים, אנחנו כאן 700 שנה, תכירו בנו, ואנחנו יודעים להסתדר עם ההתיישבות. אנחנו יודעים להביא מודל אחר. אתה יודע מה יהיה באו"ם כשזה יקרה? דרמה. ולכן זה הזמן".

ברקת סיכם ואמר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שיצטרך להכריע, "אין לי ספק. אני יודע שראש הממשלה אוהב את הרעיון הזה, את הכיוון הזה. לתפיסתי זה עניין של תזמון ותיאום. ואני תקווה שנעשה את זה מהר ככל שניתן".